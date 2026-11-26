Batum kentindeki Batum Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.45'te başlayacak.

Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Morten Krogh yönetecek. Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ve Steffen Bramsen üstlenecek.

Mücadele, TRT 1 ve tabii'den canlı yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon 2 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, topladığı 7 puanla haftaya 8. basamakta girdi.

Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva'yı mağlup ederek ilk 8 sıra iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Tek eksik Ümit Akdağ

Siyah-beyazlılarda bugünkü Hapoel Beer-Sheva maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor.

Beşiktaş'ta üçüncü haftadaki Crystal Palace karşılaşmasında gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maçlık cezası süren Ümit Akdağ, Hapoel Beer-Sheva karşısında da görev yapamayacak.

Vlahovic ve Trossard çok formda

Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard, son haftalardaki performanslarıyla ön plana çıktı.

Siyah-beyazlı takımın Sırp santrforu, Süper Lig'de hafta sonu oynanan Konyaspor mücadelesinde 2 golle galibiyete katkı sağladı. Bu sezon Avrupa kupalarında ve ligde toplam 15 maça çıkan Vlahovic, 11 gol kaydetti.

Ligde son olarak Konyaspor ağlarını havalandıran Trossard ise bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı. Belçikalı futbolcu, son haftalarda hücumda gösterdiği etkili oyunla taraftarın alkışını alıyor.

Hapoel Beer-Sheva'nın 1 puanı var

Siyah-beyazlı takımın rakibi Hapoel Beer-Sheva, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 1 puan topladı.

İsrail ekibi, oynadığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı ve haftaya 33. sırada girdi.

Rakip fileleri 1 kez havalandıran Hapoel Beer Sheva, kalesinde ise 8 gol gördü.

UEFA kadrosu

Siyah-beyazlı ekibin UEFA'ya bildirdiği listede şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy

Avrupa kupalarında 269'uncu maç

Beşiktaş, bugün oynayacağı maç ile, Avrupa kupalarındaki 269. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 268 maçın 104'ünden galibiyetle ayrıldı.

Bu karşılaşmaların 51'inde rakipleriyle eşitliği bozamayan Beşiktaş, 113 müsabakada ise mağlup oldu.

Avrupa macerasında 367 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde 404 gol gördü.

Türkiye'yi 47 kez temsil etti

Siyah-beyazlılar, 1959'da başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti.

Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19 ve UEFA Konferans Ligi'nde 2 defa yer aldı.

"Kupa 2"deki 144. randevu

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki "2 numaralı" organizasyonunda daha önce 143 maça çıktı.

Organizasyonda 64 galibiyet alan Beşiktaş, rakipleriyle 26 kez berabere kalırken 53 maçtan ise mağlup ayrıldı.

"Kupa 2"deki müsabakalarda 228 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde 189 gole engel olamadı.

Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva ile bugün Gürcistan'ın Batum kentinde oynayacağı maçla "Kupa 2"de 144. kez sahaya çıkacak.

İç sahadaki 135. maç

Beşiktaş, Gürcistan'da oynanacak Hapoel Beer-Sheva mücadelesiyle beraber ev sahibi takım ünvanıyla 135. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında daha önce 134 kez rakiplerini konuk etti. Beşiktaş, bu maçların 68'inden galibiyet, 27'sinden beraberlik ve 39'undan da mağlubiyetle ayrıldı.

Rakip fileleri 211 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 153 gol gördü.

Beşiktaş, Avrupa'da gol sorunu çekmiyor

Siyah-beyazlı takım, Avrupa macerasında bu yıl gol yollarında sorun yaşamadı.

UEFA Avrupa Ligi'ne eleme turlarında başlayan Beşiktaş, ilk sınavında Midtjylland'ın ağlarını toplam 3 kez, ikinci turda Hradec Kralove filelerini ise iki maçta da 1'er kez havalandırmayı başardı.

Play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 yenen siyah-beyazlılar, rövanşta 1-0 kaybetti ve Avrupa'da bu sezonki gol atamadığı tek müsabakayı geride bıraktı.

Lig aşamasına sahasında Olimpik Marsilya karşısındaki 4-1'lik galibiyetle başlayan Beşiktaş, Hoffenheim'ı ise deplasmanda 3-2 ile geçerek 2'de 2 yaptı. "Dolmabahçe"de Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, son olarak Celtic'e deplasmanda 3-2 kaybetti.

Avrupa'da bu sezon oynadığı 10 maçın 7'sini kazanan, 1'inde berabere kalan ve 2'sinden yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, 19 kez gol sevinci yaşarken, 9 golü ağlarında gördü.

İstanbul dışındaki dördüncü randevu

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 4. kez iç saha maçını İstanbul dışında oynayacak.

Siyah-beyazlı ekip, bugün Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentindeki Batum Stadı'nda karşılaşacak.

Daha önceki üç karşılaşmayı kaybeden Beşiktaş, rakibini yenerek "Dolmabahçe"den uzakta ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı takım, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile İstanbul'da yapması gereken karşılaşmayı, hava şartları nedeniyle İzmir'de oynadı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmada rakibine 5-0 mağlup oldu.

İstanbul'da yaşanan bombalı terör saldırısından dolayı Beşiktaş, bir iç saha karşılaşmasına da Almanya'da çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde 2003-2004'te yer alan siyah-beyazlı takım, Chelsea ile Gelsenkirchen'de karşı karşıya geldi ve 2-0 yenildi.

Evinde oynaması gereken diğer bir mücadelede de Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaştı. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre "provakatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak" söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verildi. Nagyerdei Stadı'ndaki karşılaşmada Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

En farklı galibiyetini B36 Torshavn karşısında aldı

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Faroe Adaları takımı B36 Torshavn karşısında aldı.

Beşiktaş, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında B36 Torshavn'ı 6-0 yenmeyi başardı.

2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'ya konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ve İsviçre'nin Lugano ekibini 5-1'lik skorlarla mağlup etti.

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek tur atladı.

En farklı yenilgiler

Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngiliz temsilcisi Liverpool'dan aldı.

Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildi.

Beşiktaş, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda İngiliz takımı Leeds United'a, 2016-2017'de ise yine aynı organizasyonda deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 6-0'lık skorlarla kaybetti.

Avrupa golcüleri

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu ünvanı, yaklaşık 30 yıldır Oktay Derelioğlu'nun elinde.

Beşiktaş formasıyla 1993-1999 yılları arasında Avrupa'da 14 gol atan ilk sıradaki Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

Siyah-beyazlılarda Ricardo Quaresma ile Bobo da Avrupa'da 12'şer gol kaydetti.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda yer alan ancak Avrupa listesine eklenmeyen Milot Rashica ile kaptan Orkun Kökçü 4'er, Amir Murillo ve Hyeon-gyu Oh 3'er, Semih Kılıçsoy ve Junior Olaitan 2'şer, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı, Ernest Poku ve Wilfred Ndidi ise 1'er gol kaydetti.