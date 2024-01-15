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Spor
AA 15.01.2024 10:15

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'u ağırlayacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 16 Ocak Salı günü Eyüpspor'u konuk edecek.

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'u ağırlayacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, son 16 turuna yükselecek.

Siyah-beyazlı takım, 10 kez müzesine götürdüğü Türkiye Kupası'nda bu sezon 5. turdan itibaren mücadele edecek. Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor ise 4. turda Ankara Demirspor'u 3-1 yenerek tur atlamıştı.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Portekizli teknik adam ile çıktığı ilk mücadelede VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş'ta 7 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.

Kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.

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