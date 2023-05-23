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Spor
AA 23.05.2023 20:46

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş PFDK'ya sevk edildi
[Fotograf: AA]

TFF'nin açıklamasında, Güneş'in, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Beşiktaş'ın ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle kurula sevk edildiği aktarıldı.

Yukatel Kayserispor'un Corendon Alanyaspor maçındaki, Adana Demirspor'un ise Beşiktaş karşılaşmasındaki saha olayları, MKE Ankaragücü'nün HangiKredi Ümraniyespor müsabakasında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderildiği ifade edildi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildiği duyuruldu.​​​​​​​

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