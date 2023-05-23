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Spor
AA 23.05.2023 20:18

Para atıcılıkta WSPS Dünya Kupası Güney Kore'de yapılacak

Para atıcılıkta WSPS Dünya Kupası, Güney Kore'de düzenlenecek.

Para atıcılıkta WSPS Dünya Kupası Güney Kore'de yapılacak

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Changwon ketinde düzenlenecek organizasyonda millilerin ilk müsabakası 25 Mayıs Perşembe günü olacak.

Para atıcılar 9 kategoride mücadele edecek

Para atıcılar, toplam 9 kategoride paralimpik oyunlarına kota alabilmek için mücadele edecek.

Organizasyon, 31 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

WSPS Dünya Kupası'na katılacak milli sporcular şöyle:

Kadınlar 10 Metre Havalı Tüfek Ayakta (R2) SH1: Suzan Çevik

Karışık 10 Metre Havalı Tüfek Yatarak (R3) SH1: Suzan Çevik, Erhan Coşkuner, Savaş Üstün

Karışık 10 Metre Havalı Tüfek Yatarak Karışık (R3) SH1 Takım: Suzan Çevik, Erhan Coşkuner, Savaş Üstün

Karışık 10 Metre Havalı Tüfek Ayakta (R4) SH2: Hakan Çevik

Karışık 10 Metre Havalı Tüfek Yatarak (R5) SH2: Hakan Çevik

Erkekler 25 Metre Tabanca (P3) SH1: Taha Yasin Küsmüş, Murat Oğuz

Karışık 50 Metre Yatarak (R6) SH1: Erhan Coşkuner, Savaş Üstün

Karışık 50 Metre Tabanca (P4) SH1: Taha Yasin Küsmüş, Murat Oğuz

Karışık Takım 10 Metre Havalı Tüfek Yatarak (R10) SH1: Suzan Çevik, Savaş Üstün

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