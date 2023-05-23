Para atıcılıkta WSPS Dünya Kupası Güney Kore'de yapılacak

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Changwon ketinde düzenlenecek organizasyonda millilerin ilk müsabakası 25 Mayıs Perşembe günü olacak.

Para atıcılar 9 kategoride mücadele edecek

Para atıcılar, toplam 9 kategoride paralimpik oyunlarına kota alabilmek için mücadele edecek.

Organizasyon, 31 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

WSPS Dünya Kupası'na katılacak milli sporcular şöyle:

Kadınlar 10 Metre Havalı Tüfek Ayakta (R2) SH1: Suzan Çevik

Karışık 10 Metre Havalı Tüfek Yatarak (R3) SH1: Suzan Çevik, Erhan Coşkuner, Savaş Üstün

Karışık 10 Metre Havalı Tüfek Yatarak Karışık (R3) SH1 Takım: Suzan Çevik, Erhan Coşkuner, Savaş Üstün

Karışık 10 Metre Havalı Tüfek Ayakta (R4) SH2: Hakan Çevik

Karışık 10 Metre Havalı Tüfek Yatarak (R5) SH2: Hakan Çevik

Erkekler 25 Metre Tabanca (P3) SH1: Taha Yasin Küsmüş, Murat Oğuz

Karışık 50 Metre Yatarak (R6) SH1: Erhan Coşkuner, Savaş Üstün

Karışık 50 Metre Tabanca (P4) SH1: Taha Yasin Küsmüş, Murat Oğuz

Karışık Takım 10 Metre Havalı Tüfek Yatarak (R10) SH1: Suzan Çevik, Savaş Üstün