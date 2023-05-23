UEFA Şampiyonlar Festivali Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek

Futbolseverler, 2023 UEFA Şampiyonlar Festivali'nde, futbolla ilgili birçok eğlencenin, canlı müziğin, çekilişin ve çok daha fazlasının tadını çıkarabilecek.

Girişlerin ücretsiz olduğu etkinlikte festival katılımcıları, 8 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının UEFA Şampiyonlar Ligi elçileri tarafından festival alanına getirileceği açılış töreni ile başlayan dört günlük etkinlik boyunca çok detaylı bir UEFA programını ve sponsor aktivitelerini deneyimleme fırsatı bulacak.

9 Haziran Cuma günü saat 15.00'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ve Türk futbolunun efsaneleri arasında festival alanında yer alacak UEFA Şampiyonlar Sahası'nda "Efsane Şampiyonlar Maçı" oynanacak.

Şampiyonlar Festivali, 11 Haziran Pazar günü ana sahnede özel konukların katılacağı depremzedelere yardım amaçlı düzenlenecek bir konser ile sona erecek.

Festival saatleri şöyle:

8 Haziran Perşembe: 11.00-23.00

9 Haziran Cuma: 11.00-23.00

10 Haziran Cumartesi: 11.00-19.00

11 Haziran Pazar: 11.00-22.00