Bu sonuçla, siyah-beyazlı ekibimiz, gruptaki 2. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 2. kez sahadan yenik ayrıldı.

Karşılıklı basketlere sahne olan ilk çeyreği Beşiktaş TRC İnşaat, 22-21 önde kapattı. İkinci periyotta son anları daha iyi oynayan Spartak Moskova Region, soyunma odasına 47-43 üstün gitti.

İkinci yarıda rakibine oranla hücumda bir adım önde olan siyah-beyazlılar, son çeyreğe 69-66 önde girdi.

Mücadelenin final periyodu oldukça çekişmeli geçti. Beşiktaş TRC İnşaat, Anderson'un bitime 6 saniye kala kaydettiği basketle eşitliği sağladı: 90-90. Karşılaşmanın normal süresi 90-90 tamamlandı.

Uzatma bölümünde Anderson ve Bahar Çağlar ile oyun üstünlüğünü rakibine bırakmayan siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 102-95 kazandı.

Kaynak: AA