Beşiktaş, Spartak Moskova'yı uzatmada yıktı08 Kasım 2019 Cuma 11:04 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 11:12
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'nun 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş TRC İnşaat, normal süresi 90-90 tamamlanan maçta konuk ettiği Rusya temsilcisi Spartak Moskova Region'u uzatma sonunda 102-95 yendi.
Bu sonuçla, siyah-beyazlı ekibimiz, gruptaki 2. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 2. kez sahadan yenik ayrıldı.
Karşılıklı basketlere sahne olan ilk çeyreği Beşiktaş TRC İnşaat, 22-21 önde kapattı. İkinci periyotta son anları daha iyi oynayan Spartak Moskova Region, soyunma odasına 47-43 üstün gitti.
İkinci yarıda rakibine oranla hücumda bir adım önde olan siyah-beyazlılar, son çeyreğe 69-66 önde girdi.
Mücadelenin final periyodu oldukça çekişmeli geçti. Beşiktaş TRC İnşaat, Anderson'un bitime 6 saniye kala kaydettiği basketle eşitliği sağladı: 90-90. Karşılaşmanın normal süresi 90-90 tamamlandı.
Uzatma bölümünde Anderson ve Bahar Çağlar ile oyun üstünlüğünü rakibine bırakmayan siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 102-95 kazandı.
Kaynak: AA