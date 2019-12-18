Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş mücadelesinde Anagold 24 Erzincanspor, evinde Beşiktaş’ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi Anagold 24 Erzincanspor 2-0 kazandı.

Beşiktaş ilk maçı 3-0 kazandığı için kupada son 16'ya kalan takım oldu.

45+1. dakikada Anagold 24Erzincanspor Yunus Emre Çakır'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 1-0

Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oynayan Anagold 24Erzincanspor, 89. dakikada Osman Şahin'in ayağından ikinci golü buldu. 2-0 Maç bu skorla tamamlandı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada 24 Erzincanspor tehlikeli geldi. Sol kanattan hızlı gelişen ev sahibi atağında penaltı noktasına çevrilen topa Hüseyin gelişine vurdu. Yerden cılız gelen şutu Utku kontrol etti.

24. dakikada 24 Erzincansporlu Yunus Emre Çakır, rakibinden şık bir hareketle sıyrılıp, ceza sahası yayı içinden vuruşunu yaptı. Yerden cılız gelen topu kaleci Utku, kolayca kontrol etti.

36. dakikada Kerem’in pasını alan Ali Öztürk’ün rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruş, üstten auta çıktı.

40. dakikada 24Erzincanspor yine etkili geldi. Savunma arkasına atılan topla buluşan Kerem'in vuruşunda Utku gole izin vermedi. Seken topa Kerem bir kez daha vurdu, ama bu kez çerçeveyi tutturamadı.

45+1. dakikada Utku yine gole izin vermedi! Sağ kanattan Ayhan'In pasıyla topla buluşan Kerem'in yerden yakın direk dibine doğru yaptığı vuruşta Utku gole izin vermedi.

GOL: 45+1. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Yunus Emre Çakır'ın vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada 24Erzincanspor ikinci gole çok yaklaştı! Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Abdurrahman uzaklardan nefis bir şut çekti. Ancak direk gole izin vermedi.

56. dakikada Hızlı gelişen 24Erzincanspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Kerem, aşırtma bir vuruş denedi. Top az farkla üstten auta gitti.

57. dakikada bir tehlike de Beşiktaş'tan geldi. Tyler Boyd, sol çaprazdan sağ ayağı ile kesme bir vuruş yaptı. Top direğin hemen yanından dışarıya gitti.

64. dakikada Beşiktaş direği geçemedi. Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada Umut Nayır'ın kafa vuruşu üst direkten döndü.

78. dakikada Vida'nın hatalı pası sonrasında gelişen 24Erzincanspor atağında ceza sahasında topla buluşan Ali Öztürk, dar açıdan vuruşunu yaptı. Utku gole izin vermedi.

GOL: 89. dakikada savunma arkasına sarkan Osman Şahin, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Selahattin Altay, Murat Şener

Beşikaş: Utku, Kerem, Necip, Erdoğan, Rıdvan, Orkan (Dk. 59 Jeremain Lens), Oğuzhan (Dk. 84 Abdoulay Diaby), Muhayer (Dk. 59 Domagoj Vida), Erdem, Boyd, Umut.

Anagold 24Erzincanspor: Süleyman Kasap, Ali Öztürk, Hüseyin, Ayhan (Dk. 88 Berke Tulpar), Yunus Emre (Dk. 72 Osman Şahin), Abdurrahman, Halil (Dk. 80 Uğurcan Bekçi), Hüseyin Erol, Enes, Yunus Emre Çakır, Kerem.

Gol: Yunus Emre Çakır (Dk. 45+1) (24 Erzincanspor)

Sarı Kart: Dk. 42 Ayhan Gürbüz, Dk. 87 Ali Öztürk (24 Erzincanspor), Dk. 79 Necip Uysal (Beşiktaş)

[Fotoğraf: İHA]

Anagold 24Erzincanspor-Beşiktaş maçından notlar

Anagold 24Erzincanspor, turun ilk maçında İstanbul'da 3-0 yenildiği Beşiktaş'ı Erzincan Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'nda ağırladı.

Kentin yanı sıra çevre illerden çok sayıda Beşiktaş taraftarı, kupa maçında, tek tribünü bulunan sahada kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi. Ev sahibi ekibin taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurarak takımlarını destekledi.

Maçı çok sayıda taraftar da sahanın dışındaki parmaklıklar arasından izledi.

Beşiktaş'ta kadro rotasyonu

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Erzincan ekibine ilk kez konuk oldukları maçta kadroda rotasyona gitti.

As oyuncuların çoğunu kupa kadrosuna almayan Avcı, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile ligde oynanan karşılaşmadaki ilk 11'i değiştirdi ve gençler ile az süre alan futbolcuların bulunduğu takımı sahaya sürdü.

Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de forma giyen Rebocho, Vida ve Diaby'yi deplasmanda yedekte bekleten Avcı; Anagold 24Erzincanspor 11'ini Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Orkan Çınar, Oğuzhan Özyakup, Boyd ve Umut Nayir'den oluşturdu.

Anagold 24Erzincansporlu oyuncular "Kültürlerin buluşma noktası Türkiye" pankartı ile sahaya çıktı.

Öte yandan, 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla iki takım futbolcuları maç öncesi göçmen çocuklarla sahaya geldi.

Kaynak: AA