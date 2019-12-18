Euroleague "hakem hatası"nı kabul etti18 Aralık 2019 Çarşamba 11:51 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 12:26
THY Avrupa Ligi (Euroleague) yönetimi, Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasında oynanan maçın son pozisyonunda temsilcimiz aleyhine hakem hatası yapıldığını açıkladı.
THY Avrupa Ligi yönetimi, Fenerbahçe Beko'nun 14. haftada Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a deplasmanda 81-78 yenildiği maçta, sarı-laciverti ekip aleyhine hakem hatası yapıldığını duyurdu.
Açıklamada, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko müsabakasının son saniyesinde üç sayılık atış yapan sarı-lacivertli Nando De Colo'ya, rakip oyuncu Tyrese Rice'ın kural dışı temasta bulunduğu belirtilerek, "Bu durumda faul çalınmaması yanlış bir karardı. Rice'a faul çalınarak De Colo'ya üç serbest atış hakkı verilmeliydi. " ifadeleri kullanıldı.
Hakem hatasının kabul edildiği karşılaşmayla ilgili herhangi bir yaptırım ya da maç tekrarı kararı beklenmiyor.
Kaynak: AA