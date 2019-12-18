THY Avrupa Ligi yönetimi, Fenerbahçe Beko'nun 14. haftada Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a deplasmanda 81-78 yenildiği maçta, sarı-laciverti ekip aleyhine hakem hatası yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko müsabakasının son saniyesinde üç sayılık atış yapan sarı-lacivertli Nando De Colo'ya, rakip oyuncu Tyrese Rice'ın kural dışı temasta bulunduğu belirtilerek, "Bu durumda faul çalınmaması yanlış bir karardı. Rice'a faul çalınarak De Colo'ya üç serbest atış hakkı verilmeliydi. " ifadeleri kullanıldı.

Hakem hatasının kabul edildiği karşılaşmayla ilgili herhangi bir yaptırım ya da maç tekrarı kararı beklenmiyor.

Kaynak: AA