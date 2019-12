Yılın ilk ayı ocakta 2 Türk futbolcusu, UEFA'nın 2019'da takip edilmesi gereken genç oyuncular listesine girmeyi başardı.

Söz konusu dönemde Galatasaray'da forma giyen 18 yaşındaki Ozan Kabak ile Aytemiz Alanyaspor'da yer alan 20 yaşındaki Merih Demiral, 50 ismin bulunduğu listedeki 2 Türk oldu.

Servet tatamiye veda etti

Olimpiyat şampiyonu tek Türk tekvandocu Servet Tazegül, aktif sporculuk kariyerini noktaladı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki Servet, artık yeni tekvandocular yetiştirmek için Türk sporuna hizmet edecek.

Avustralya Açık'ta şampiyonlar belli oldu

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlarda Japon Naomi Osaka, tek erkeklerde de Sırp Novak Djokovic şampiyon oldu.

Osaka, finalde Kvitova'yı 2-1 yenerek kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Erkekler finalinde ise İspanyol Rafael Nadal'ı 3-0 yenen Sırp Novak Djokovic, 7. kez şampiyonluğa ulaştı. Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi rekorunu kıran Djokovic, kariyerinin 15. grand slam şampiyonluğunu kazandı.

Hentbolda Danimarka dünya şampiyonu

2019 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda Danimarka mutlu sona ulaştı.

Tarihinde 4 kez final oynayan Danimarka, finalde Norveç'i 31-22 yenerek ilk şampiyonluğunu elde etti. Gümüş madalyanın sahibi Norveç, ikinci finalinden de mağlubiyetle ayrıldı.

Demirören Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa etti

Sporda 2019 yılı Şubat ayında en çok Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı görevinden istifa etmesi ve A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirilmesi konuşuldu.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, görevinden istifa etti. TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, istifa eden Demirören'in yerine, haziran ayında gerçekleştirilen genel kurula kadar Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Hüsnü Güreli getirildi.

Lucescu gitti, Güneş geldi

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürüten Rumen Mircea Lucescu'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Milli takımda Lucescu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirildi.

Güneş ile 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşmanın sağlandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş A Milli Takım'da görevlendirildi

TFF 2019 yılının mart ayında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'da görevlendirildiğini bildirdi.

TFF, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı müsabakalar öncesinde Güneş'in, 18-26 Mart tarihlerinde A Milli Takım'da görevlendirildiğinin Beşiktaş Kulübüne ve kendisine bildirildiğini, daha önce açıklandığı gibi Güneş ile 4 yılı kapsayan anlaşmanın 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti.

LeBron James, tüm zamanların en skorer oyuncuları sıralamasında Michael Jordan'ı geride bıraktı. LeBron James'in önünde Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone ve Kobe Bryant bulunuyor.

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi idari yönden ibra edilmedi.

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Felix Grossschar kazandı

2019 yılının Nisan ayında, 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Bora-Hansgrohe takımının Avusturyalı bisikletçisi Felix Grossschartner kazandı.

Bora-Hansgrohe takımının 25 yaşındaki bisikletçisi Grossschartner, altı etap sonunda elde ettiği 24 saat 53 dakika 58 saniyelik derecesiyle genel klasmanda ilk sırada yer alarak turkuaz mayonun sahibi oldu ve TUR 2019'da şampiyonluğu elde etti.

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Türkiye güzellikleri klasmanında ise milli sporcu Feritcan Şamlı, birinci etabın ardından giydiği ve hiç çıkarmadığı beyaz mayonun sahibi oldu.

Aytemiz Alanyaspor'un acı kaybı

Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından Alanya'ya dönmek için yola çıkan Alanyasporlu bazı futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çek oyuncu yaşamını yitirdi.

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural, birlikte Alanya'ya dönmek için VIP minibüs kiraladı. Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada Josef Sural vefat etti.

28 yaşında hayatını kaybeden 2 kız çocuğu babası Sural, kariyerinde Aytemiz Alanyaspor'un yanı sıra ülkesinin Zbrojovka Brno, Slovan Liberec ve Sparta Prag takımlarında forma giydi.

Minik futbolcularda Galatasaray-Fenerbahçe dostluğu

Galatasaray 10 Yaş Altı Futbol Takımı'nın, Belçika'daki turnuvada sahadan yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe 9 Yaş Altı Futbol Takımı'nı tribüne çağırarak destek vermesi, nisan ayına damga vuran olaylar arasında yer aldı.

Başkent Brüksel'deki turnuvaya, Galatasaray 10 Yaş Altı Takımı ile Fenerbahçe 9 Yaş Altı Takımı katıldı.

Organizasyonda Fenerbahçe'nin bir maçını tribünden izleyen Galatasaraylı minik futbolcular, sarı-lacivertlilerin mağlup olduğu bir karşılaşmanın ardından arkadaşlarına tribünde yaptığı tezahüratlarla destek oldu ve moral verdi. Fenerbahçeli minikleri maçın ardından tribüne çağıran sarı-kırmızılılar, örnek bir davranış sergiledi.

Galatasaray iki kupa birden kazandı

Galatasaray, mayıs ayında iki kupa birden kazandı. Sarı-kırmızlı takım, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala 22. şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü. Sivas'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, kupayı kazandı. Galatasaray, kendisine ait Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım rekorunu 18'e çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi kupası Chelsea'nin

UEFA Avrupa Ligi finalinde iki İngiliz temsilcisi karşı karşıya geldi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan final maçında Arsenal'ı 4-1 yenen Chelsea, şampiyon oldu.

Chelsea'ye şampiyonluğu getiren goller Giroud, Pedro ve Hazard'dan (2) geldi. Chelsea, 2013 yılının ardından kupayı 2. kez müzesine götürdü. Bakü Olimpiyat Stadı'nda Arsenal'in tek golünü Iwobi kaydetti.

Fikret Orman 5. kez başkanlığa seçildi

Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Fikret Orman, yeniden başkan seçildi.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede Hürser Tekinoktay ile yarışan Orman, geçerli oyların 2 bin 882'sini alarak beşinci kez kulüp başkanlığına seçildi. Tekinoktay bin 617 oyda kalırken, seçimde 400 boş ve geçersiz oy kullanıldı.

İrem Yaman tarihe geçti

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 62 kiloda mücadele eden İrem Yaman, altın madalya kazandı.

İrem Yaman, "İki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu" unvanını elde etti.

Türkiye, 15-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Liverpool şampiyon oldu

Yılın altıncı ayı haziranda UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'ı 2-0 mağlup eden Liverpool şampiyon oldu.

Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan final maçında Liverpool'ın gollerini 2. dakikada penaltıdan Muhammed Salah ve 87. dakikada Origi kaydetti. Liverpool, 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005 yıllarından sonra kulüp tarihindeki 6. Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandı.

Fransa Açık'ta en büyük Nadal

Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 4 numaralı seribaşı Dominic Thiem'i 3-1 yenen 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal şampiyonluğa ulaştı.

İspanyol tenisçi Nadal, Avusturyalı Thiem'i geçen yıl olduğu gibi yenerek Fransa Açık'ta üst üste 3. şampiyonluğunu kazandı.

Roland Garros'yu 12. kez kazanan Nadal, Avustralyalı Court ile paylaştığı "bir grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi" rekorunu kırdı.

Nadal, grand slam turnuvalarındaki 18, kariyerindeki 82. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Anadolu Efes 9 yıl sonra şampiyon

Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek seride 4-3 öne geçti ve 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.

Ligde 9 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan lacivert-beyazlılar tarihindeki 14. şampiyonluğunu elde etti.

Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" kazandı

At yarışlarında 93. Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance" adlı safkan kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen koşuda, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance", 2.27.73'lük derecesiyle birinci oldu.

Türk at yarışçılığının derbisi niteliğindeki koşuyu ilk sırada tamamlayan "The Last Romance", sahibine 2 milyon 847 bin 585 lira kazandırdı.

Kırkpınar Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Sporda 2019 yılının Temmuz ayında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı.

Kırkpınar Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu.

Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlarda Simona Halep, tek erkeklerde Novak Djokovic kazandı.

CAS Trabzonspor'un başvurusunu reddetti

CAS, Trabzonspor'un, 2010-2011 sezonu şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

İstanbul, ağustos ayında Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yaptı.

44. UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu. Liverpool, Vodafone Park'ta oynanan ve normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Chelsea'ye penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı.

TFF Süper Kupa Galatasaray'ın

Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanan müsabakada Galatasaray'a galibiyeti getiren gölü 39. dakikada Younes Belhanda attı. Sarı-kırmızılı takım, TFF Süper Kupa'yı 6. kez kazandı.

Gençlerbirliği'nden Roma'ya

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Gençlerbirliği'nden Yıldırım Mert Çetin'i transfer etti.

Roma, 22 yaşındaki savunma oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye ikinci oldu

Yılın dokuzuncu ayı eylülde, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu.

Tarihinde ikinci kez final oynayan A Milli Takım, Ankara'daki maçta son şampiyon Sırbistan'a 21-25, 25-21, 25-21, 22-25, 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.

Basketbolda dünya şampiyonu İspanya

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 95-75 yenerek şampiyon oldu.

Çin'deki organizasyonda İspanya, tarihinde ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. İlk şampiyonluğunu bir başka Uzak Doğu ülkesi Japonya'da 2006'da yaşayan İspanyollar, 13 yıl sonra tekrar altın madalyaya uzandı.

Atletizmde şampiyon Fenerbahçe

Atletizmde Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Fenerbahçe, hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Portekiz'in Leiria şehrinde yapılan şampiyonada sarı-lacivertliler erkeklerde 119, kadınlarda ise 112,5 puanla Avrupa şampiyonluğu oldu. Fenerbahçe kadınlarda yedinci, erkeklerde ise üçüncü kez birinciliği elde etti.

Messi dünyanın en iyi futbolcusu

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi kazandı.

France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 5 kez alan Arjantinli futbolcu, Liverpool'dan Virgil van Dijk ve Juventus'tan Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

4. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da düzenlendi

Sporda 2019 yılının Ekim ayında Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da düzenlendi.

Milli sporcu İbrahim Çolak, Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ABD'li Simone Biles, madalya sayısını 21'e çıkararak Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası tarihinde en fazla madalya kazanan kadın sporcu unvanını elde etti.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti

Sporda 2019 yılının kasım ayında A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmaya hak kazandı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. hafta maçında sahasında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, şampiyonaya katılmayı garantiledi.

Elemelerdeki son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 yenen milliler, H Grubu'nu 23 puanla 2. sırada tamamladı.

EURO 2020'de rakipler belli oldu

EURO 2020 kura çekimi, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapıldı.

ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan A Milli Futbol Takımı, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra 5. kez mücadele edecek.

Hamilton 6. şampiyonluğuna ulaştı

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde 2. olan Mercedes takımından Lewis Hamilton, şampiyonluğunu ilan etti.

Yarışı takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas'ın 4.148 saniye gerisinde 2. sırada bitiren Mercedes'in pilotlar klasmanı lideri Hamilton, son iki ayak öncesi kariyerinin 6. şampiyonluğuna ulaştı.

WADA Rusya'yı 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men etti

Yılın son ayı aralıkta Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya'yı 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men etti.

WADA'nın İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan merkezindeki yönetim kurulu toplantısının ardından WADA Sözcüsü James Fitzgerald, Rusya'nın global çaptaki büyük spor organizasyonlarından men edilmesine yönelik tavsiyelerin oy birliğiyle kabul edildiğini aktardı.

Karara göre Rusya Milli Marşı ve bayrağı, 2020 Tokyo Olimpiyatları ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alamayacak. Rus sporcular, doping testinden geçmeleri halinde olimpiyat bayrağıyla Tokyo 2020'ye katılabilecek. Rusya, WADA'nın kararını 21 gün içinde kabul edecek ya da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) götürülebilecek.

Altın Top ödülü Messi'ye

France Football dergisi tarafından yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı.

Kariyerinde 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarının ardından bu ödüle layık görülen 32 yaşındaki Messi, altı kezle Altın Top'u en fazla kazanan futbolcu olmayı başardı.

2019 yılı Ocak ayında spordaki önemli gelişmeler şöyle:

1 Ocak:

UEFA'nın 2019 yılında takip edilmesi gereken genç futbolcular listesinde Türkiye'den iki isim yer aldı. Galatasaray'ın 18 yaşındaki futbolcusu Ozan Kabak ile Aytemiz Alanyaspor forması giyen 20 yaşındaki Merih Demiral, 50 ismin yer aldığı listedeki 2 Türk oldu.

14 Ocak:

Atletizmde İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Salon Olimpik Deneme müsabakalarında Rümeysa Ökdem, yüksek atlamada 25 yıllık Türkiye rekorunu kırdı. Bursalı atlet Rümeysa Ökdem, 1,82 metre atlayarak salondaki en iyi derecesini 7 santimetre geliştirdi ve 1994'ten kalan 20 yaş altı kadınlar Türkiye salon rekorunu eline geçirdi. Bu dalda eski rekor, 1994 yılının 20 Şubat günü Atina'daki Balkan Salon Şampiyonası'nda yarışan Gülsün Durak tarafından 1,81'lik dereceyle gerçekleştirilmişti.

19 Ocak:

Olimpiyat şampiyonu tek Türk tekvandocu Servet Tazegül, aktif sporculuk kariyerini noktaladı. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki Servet, artık yeni tekvandocular yetiştirmek için Türk sporuna hizmet edecek.

21 Ocak:

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu uçak Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken, Manş Denizi üzerinde kayboldu. Uzun süren arama çalışmaları sonucunda enkazdan çıkarılan cesedin Sala'ya ait olduğu ancak 8 Şubat'ta resmen açıklandı. Emiliano Sala, Fransa'nın Nantes Kulübünden İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'ye 19 Ocak'ta 15 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

22 Ocak:

İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya 23 ay hapis ve toplamda 18,7 milyon euro para cezası verildi. Suçunu kabul ederek savcılıkla anlaşan Ronaldo, iki yıldan az ceza aldığı için cezaevine girmedi.

Şubat ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

5 Şubat:

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği "Beyaz Kıta"da ilk dalışını gerçekleştirdi. Şahika Ercümen, Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu oldu.

7 Şubat:

Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA Başkanlığı'na seçildi. Başkanlık seçiminin yapıldığı 43. Olağan UEFA Kongresi, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi. Kongrede yapılan oylamaya tek aday olarak giren Ceferin, yeniden UEFA başkanı oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gaziantepspor, üst üste 19 ve 20. haftalardaki maçlarına çıkmadığı için bir alt lige düşürüldü.

8 Şubat:

Enkazı Manş Denizi'nde bulunan uçaktaki cesedin Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğu belirlendi. İngiltere'nin güneybatısındaki Dorset polisinden yapılan yazılı açıklamada, denizden çıkarılan cesedin futbolcuya ait olduğunun resmen tespit edildiği belirtildi.

10 Şubat:

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından Göktuğ Ergin yılın antrenörü, milli sporcu Mete Gazoz da yılın en iyi çıkış yapan sporcusu seçildi. Ayrıca Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen halk oylamasında klasik yayda erkeklerde Mete Gazoz, kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. İnternet oylaması sonucu Merve Nur Eroğlu da paralimpik kadınlar kategorisinde yılın sporcusu ödülünün sahibi oldu.

11 Şubat:

A Milli Futbol Takımı'nda Mircea Lucescu dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, Rumen teknik direktör Lucescu'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'nda sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun milli takım serüveni 558 gün sürdü. Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran 73 yaşındaki teknik adam, A Milli Takım'ın başında 17 karşılaşmaya çıktı. Ay-yıldızlılar, Lucescu yönetiminde çıktığı bu maçların sadece 4'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 7'sini ise kaybetti.

15 Şubat:

2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF), 10-15 Şubat tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlendi. Milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateni erkekler 500 metrede gümüş, 1500 metrede de bronz madalya kazandı. Türkiye'nin bir gümüş ve bir bronz madalya ile 16. sırada tamamladığı organizasyonun en başarılı ülkesi Norveç (6 altın, 1 gümüş, 5 bronz) oldu.

17 Şubat:

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-70 yenen Fenerbahçe Beko kazandı. Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı 6. kez müzesine götürdü.

22 Şubat:

Milli sporcu Nisanur Erbil, İtalya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Nisanur, yıldız kadınlar kılıç kategorisi final maçında Rus Mariya Zinyukhna'yı 15-13 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

28 Şubat:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Şenol Güneş ile anlaştı. A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, görevinden istifa etti. Yıldırım Demirören döneminde 2014 ve 2018 Dünya kupalarına katılamayan A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise yer aldı. A Milli Takım, Yıldırım Demirören'in başkanlık yaptığı 7 yılda toplam 78 maça çıktı. Bu dönemde, 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 yenilgi alındı. Demirören, 7 yıllık görev sürecinde teknik direktörler Abdullah Avcı, Fatih Terim ve Mircea Lucescu ile çalıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Hüsnü Güreli, haziran ayında yapılacak genel kurula kadar federasyonda vekaleten başkanlık görevine getirildi.

Mart ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

2 Mart:

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı, BOTAŞ'ı 60-53 mağlup eden Fenerbahçe kazandı.

2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Emre Zafer Barnes, erkekler 60 metrede gümüş madalyanın sahibi oldu.

5 Mart:

Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'in 18-26 Mart'ta A Milli Takım'da görevlendirildiğini Beşiktaş Kulübü ile tecrübeli teknik direktöre bildirdi.

17 Mart:

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

19 Mart:

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Şevval İlayda Tarhan, gençler Avrupa rekorunu kırdı.

23 Mart:

Galatasaray Kulübü Mali Genel Kurulu'nda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

24 Mart:

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, kupanın sahibi oldu.

Nisan ayındaki önemli spor olayları şöyle:

4 Nisan:

Antalya'da düzenlenen 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda Türkiye 27 madalyayla şampiyon oldu. Üç gün süren müsabakalarda 7 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan Türkiye, 2015 ve 2017'den sonra üçüncü kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

7 Nisan:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Benard Ngeno, kadınlarda ise aynı ülkeden Ruth Chepngetich kazandı. Erkeklerde yarışa "tavşan atlet" olarak katılan Ngeno, 59 dakika 56 saniyelik zamanıyla birinci oldu. Kadınlarda Chepngetich, 1 saat 5 dakika 30 saniyelik derecesiyle, parkur rekoru kırarak birinciliği elde etti.

Rotterdam Maratonu'nda 2 saat 5 dakika 27 saniyelik derecesiyle ikinci olan milli atlet Kaan Kigen Özbilen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, milli takım seçmelerinde 100 metre kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, ABD'de düzenlenen Dünya Serisi'nde 50 metre sırtüstünde 45.28'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

12 Nisan:

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti.

14 Nisan:

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel aletinde bronz madalya kazandı. Milli sporcu paralel aletinde 15.033 puanla üçüncü oldu.

Milli atlet Polat Kemboi Arıkan, Paris Maratonu'ndaki derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te koşulan yarışı 2 saat 8 dakika 14 saniyede bitiren milli atlet, kariyerindeki en iyi dereceyi elde ederek 6. sırada bitirdi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı. Milliler, Avrupa şampiyonalarındaki en fazla madalya sayısına ulaştı.

15 Nisan:

Türk Halter Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı kadınlar ve erkeklerde toplam 3 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamladı. Kadınlar 45 kiloda Şaziye Erdoğan koparma ve toplamda, erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov ise koparmada altın madalya kazanan isimler oldu.

20 Nisan:

Erkekler bin 500 metrede olimpiyat ve dünya şampiyonluğu bulunan Kenyalı atlet Asbel Kiprop, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı

21 Nisan:

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Bora-Hansgrohe takımının Avusturyalı bisikletçisi Felix Grossschartner kazandı. Bora-Hansgrohe takımının 25 yaşındaki bisikletçisi Grossschartner, altı etap sonunda elde ettiği 24 saat 53 dakika 58 saniyelik derecesiyle genel klasmanda ilk sırada yer alarak turkuaz mayonun sahibi oldu ve TUR 2019'da şampiyonluğu elde etti. Türkiye güzellikleri klasmanında ise milli sporcu Feritcan Şamlı, birinci etabın ardından giydiği ve hiç çıkarmadığı beyaz mayonun sahibi oldu.

22 Nisan:

Galatasaray 10 Yaş Altı Takımı ile Fenerbahçe 9 Yaş Altı Takımı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen uluslararası turnuvaya katıldı. Organizasyonda Fenerbahçe'nin bir maçını tribünden izleyen Galatasaraylı minik futbolcular, sarı-lacivertlilerin mağlup olduğu bir karşılaşmanın ardından arkadaşlarına tribünde yaptığı tezahüratlarla destek oldu ve moral verdi. Fenerbahçeli minikleri maçın ardından tribüne çağıran sarı-kırmızılılar, örnek bir davranış sergiledi.

25 Nisan:

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Litvanya ekibi Zalgiris'i 99-82 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve üst üste 5. kez Dörtlü Final'e yükseldi.

28 Nisan:

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda tekler finalinde Çek Marketa Vondrousova'yı 2-1 mağlup eden Hırvat Petra Martic, şampiyon oldu.

29 Nisan:

Spor Toto Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından Alanya'ya dönmek için yola çıkan Alanyasporlu bazı futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çek oyuncu Josef Sural yaşamını yitirdi. Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural, birlikte Alanya'ya dönmek için VIP minibüs kiraladı. Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Mayıs ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 Mayıs:

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off'unda İspanya ekibi Barcelona Lassa'yı 80-71 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve 18 yıl aradan sonra Dörtlü Final'e kalarak Fenerbahçe Doğuş'un rakibi oldu. Tarihte ilk kez iki Türk takımı Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazandı.

4 Mayıs:

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Arkas Spor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı-lacivertli ekip, ligde 5. şampiyonluğuna ulaştı.

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Kastamonu Belediyespor'u uzatma sonunda 33-32 mağlup eden Muratpaşa Belediyespor, kupanın sahibi oldu.

5 Mayıs:

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup eden ve seriyi 3-2 kazanan VakıfBank, şampiyon oldu. VakıfBank, son 7 sezondaki 5'inci, tarihindeki 11'inci şampiyonluğunu elde etti.

7 Mayıs:

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool, 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Barcelona'yı 4-0 yenerek finale yükseldi. Divock Origi ve Georginio Wijnaldum'un ikişer golüyle adını finale yazdıran İngiliz ekibi, Anfield Stadı'nda unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

11 Mayıs:

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Mbaye Diagne, ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Akhisarspor, küme düşen ilk takım oldu.

12 Mayıs:

Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Brighton'ı 4-1 yenen Manchester City, şampiyonluğa ulaştı. Aldığı galibiyetle puanını 98'e çıkaran Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde art arda 2'nci, toplamda ise 6. kez şampiyon oldu.

Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Fikret Orman, yeniden başkan seçildi. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongreye katılan 4 bin 899 üye 20 sandıkta oy kullandı. Hürser Tekinoktay ile yarışan Orman, geçerli oyların 2 bin 882'sini alarak beşinci kez kulüp başkanlığına seçildi. Tekinoktay bin 617 oyda kalırken, seçimde 400 boş ve geçersiz oy kullanıldı.

15 Mayıs:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinin dördüncü maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Çukurova Basketbol'u 80-68 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi ve 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamladı. Sarı-lacivertli takım, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. kez şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe, Galatasaray'ı geride bırakarak ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını elde etti.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde SELKA Eskişehir Hentbol'u 22-21 yenen Beşiktaş Mogaz, kupanın sahibi oldu. Beşiktaş Mogaz, son 6'sı üst üste olmak üzere şimdiye kadar 14 kez kupanın sahibi oldu.

Galatasaray, Sivas'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 yenerek kupayı kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, kendisine ait Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım rekorunu 18'e çıkardı. Galatasaray'ın gollerini Sinan Gümüş (Penaltıdan), Feghouli ve Diagne atarken, Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Akhisarspor'un tek golü Manu'dan geldi.

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Nafia Kuş, kadınlar 73 kiloda bronz madalya kazandı.

17 Mayıs:

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş'u 92-73 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye Yıldırım, bronz madalyanın sahibi oldu.

18 Mayıs:

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında İstanbulspor'u 5-2 yenen Abalı Denizlispor, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) son haftasında ağırladığı Eintracht Frankfurt'u 5-1 yenen Bayern Münih, 2018-2019 sezonu şampiyonu oldu.

19 Mayıs:

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Riad Bajic'in 17. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Galatasaray, 47. dakikada Sofiane Feghouli ve 64. dakikada Henry Onyekuru'nun kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, 61. sezonu oynanan ligde 22. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikinci oldu. Fenerbahçe Doğuş ise Real Madrid'e 94-75 kaybederek dördüncü oldu.

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 62 kiloda mücadele eden İrem Yaman, altın madalya kazandı. İrem Yaman, "İki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu" oldu. Şampiyonada kadınlar 67 kiloda yarışan Nur Tatar Askari ise gümüş madalya aldı. Türkiye, 15-19 Mayıs tarihlerinde İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen organizasyonu bir altın, bir gümüş ve iki bronz madalyayla tamamladı.

22 Mayıs:

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Boks Birliğinin (AIBA) faaliyetlerini askıya aldı, boksun Tokyo 2020'de yer almasına karar verdi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2022 Dünya Kupası'nın 48 takımla yapılması planından vazgeçti.

25 Mayıs:

Almanya Kupası finalinde Leipzig'i 3-0 yenen Bayern Münih şampiyon oldu. İspanya Kral Kupası'nı ise finalde Barcelona'yı 2-1 yenen Valencia kazandı.

26 Mayıs:

Akhisarspor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e veda eden takımlar Bursaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu.

Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, Azerbaycan'da düzenlenen 11. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde gümüş madalya kazandı.

29 Mayıs:

UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal'ı 4-1 yenen Chelsea şampiyon oldu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan final maçında Chelsea'ye şampiyonluğu getiren goller Giroud, Pedro ve Hazard'dan (2) geldi. Chelsea, 2013 yılının ardından kupayı 2. kez müzesine götürdü. Bakü Olimpiyat Stadı'nda Arsenal'in tek golünü Iwobi kaydetti.

30 Mayıs:

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Haziran ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 Haziran:

Beşiktaş Kulübü teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaştı.

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Nihat Özdemir, 179 oyla başkanlığa seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'ı 2-0 mağlup eden Liverpool, şampiyon oldu. İngiliz ekibinin gollerini 2. dakikada penaltıdan Muhammed Salah ve 87. dakikada Origi kaydetti. Liverpool, 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005 yıllarından sonra kulüp tarihindeki 6. Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandı.

18 Haziran:

Eski UEFA Başkanı Michel Platini, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Platini, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi sürecinde yapılan yolsuzluklarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'in yakınlarında gözaltına alındı.

21 Haziran:

Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek seride 4-3 öne geçti ve 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. 9 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan lacivert-beyazlılar tarihindeki 14. şampiyonluğunu elde etti.

22 Haziran:

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. Ay-yıldızlı takım, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'a setlerde 25-16, 25-21 ve 25-19 üstünlük sağlayarak, şampiyonluğa ulaştı.

27 Haziran:

TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.

29 Haziran:

37. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na ilk turda veda eden Türkiye, tarihinin en kötü turnuva performansına imza attı. Türk Kadın Milli Takımı, 12. kez katıldığı uluslararası bir turnuvada ilk defa ilk tur grubunu geçemedi.

30 Haziran:

At yarışlarında 93. Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance" adlı safkan kazandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen koşuda, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance", 2.27.73'lük derecesiyle birinci oldu. Türk at yarışçılığının derbisi niteliğindeki koşuyu ilk sırada tamamlayan "The Last Romance", sahibine 2 milyon 847 bin 585 lira kazandırdı.

Temmuz ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

4 Temmuz:

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

5 Temmuz:

İtalyan kulübü Juventus, milli futbolcu Merih Demiral ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

7 Temmuz:

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Orhan Okulu'yu finalde yenen Ali Gürbüz 3. kez başpehlivan oldu.

19 Temmuz:

UEFA, Avrupa kupalarından men cezası vermediği Fenerbahçe'ye pozitif transfer bakiyesi zorunluluğu getirdi.

21 Temmuz:

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyon oldu.

30 Temmuz:

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin şampiyon bitirdiği 2010-2011 sezonu hakkında şampiyonluğun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

Ağustos ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

4 Ağustos:

İspanya'da düzenlenen 16. CMAS Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Fransa'yı 3-1 yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Yunanistan'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya'ya 57-53 yenilen Türkiye, organizasyonu ikinci tamamladı.

6 Ağustos:

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Trabzonspor'dan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattı. Fransız kulübü, 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

7 Ağustos:

Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu. Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren gölü 39. dakikada Younes Belhanda attı. Sarı-kırmızılı takım, TFF Süper Kupa'yı 6. kez kazandı.

10 Ağustos:

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Zehra Begüm Kavukcuoğlu, kızlar +59 kiloda altın madalya kazandı.

14 Ağustos:

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 44. UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu. Liverpool, normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Chelsea'ye penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Vodafone Park'ta oynanan maçta Chelsea'nin gollerini 36. dakikada Giroud, 101. dakikada Jorginho (Penaltıdan) atarken, Liverpool'n golleri 48 ve 95. dakikalarda Mane'den geldi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Liverpool, 4. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

16 Ağustos:

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Gençlerbirliği'nden Yıldırım Mert Çetin'i transfer etti. Roma, 22 yaşındaki stoperle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

18 Ağustos:

Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal, altın madalya kazandı. Grekoromen stil 60 kilo final mücadelesinde mindere çıkan Kerem Kamal, Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan'ı 7-2 yenerek dünya şampiyonu oldu.

23 Ağustos:

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Burdur Yeşilova'daki Salda Gölü'nde 2 dakika 18 saniyede 70 metreye dalarak, tatlı su serbest dalış dünya rekorunu geliştirdi.

Milli yelkenci Derin Baytur, Kanada'da düzenlenen Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda 16 yaş altı kategorisinde birinci oldu.

25 Ağustos:

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, finalde ev sahibi İngiltere'yi 3-1 yenerek şampiyon oldu. Ay-yıldızlı ekip, üst üste 3. kez dünya şampiyona ulaşan ilk takım unvanını elde etti.

İspanya'da düzenlenen 2019 Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya elde etti.

29 Ağustos:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası'ndaki 5. maçında Sırbistan'a 3-1 yenilerek A Grubu'nu ikinci sırada tamamladı.

31 Ağustos:

Japonya'da düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nda kadınlar +78 kiloda milli sporcu Kayra Sayit, bronz madalya kazandı.

Eylül ayında sporda yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

1 Eylül:

Mersin'in 3. kez ev sahipliği yaptığı Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli takım sporcuları, erkeklerde 3 altın, 5 gümüş, 1 bronz, kadınlarda da 2 altın ve bir gümüş madalya kazanarak kupanın en çok ödül alan ekibi oldu.

4 Eylül:

Ankara'da uzun süredir tedavi gören olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Tevfik Kış, 85 yaşında hayatını kaybetti.

8 Eylül:

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Almanya'yı 76-65 yenerek bronz madalya kazandı.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) 35.07'lik derecesiyle Hollandalı Jeffery Herlings birinci olurken, 35.09'luk derecesiyle yine Hollanda'dan Glenn Coldenhoff ikinci ve 35.40’lık derecesiyle Sloven Tim Gajser üçüncülüğü elde etti.

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu. Tarihinde ikinci kez final oynayan A Milli Takım, Ankara'daki finalde son şampiyon Sırbistan'a 21-25, 25-21, 25-21, 22-25 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenildi.

9 Eylül:

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemesi oynamaya hak kazandı.

14 Eylül:

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde mücadele eden Sümeyye Boyacı, ikinci oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonada Sümeyye Boyacı, 44,74'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı.

15 Eylül:

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde, Fransız pilot Sebastien Ogier, zirveye yerleşerek birinciliğini ilan etti. İkinciliği 3.50.46.8'lik derecesiyle Esapekka Lappi, üçüncülüğü ise 3.51.16.6'lık süresiyle Andreas Mikkelsen elde etti.

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 95-75 yenerek şampiyon oldu.

17 Eylül:

Milli sporcu Rıza Kayaalp, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı. Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, grekoromen stilde üçer dünya şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi'yi geride bıraktı. Rıza, serbest stilde 4 kez dünya şampiyonluğu kazanan Hüseyin Akbaş'tan sonra bu rakama ulaşan ilk Türk güreşçi oldu. Milli güreşçi, daha önce 2011, 2015 ve 2017 yıllarında da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

21 Eylül:

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye, 4 olimpiyat kotası aldı.

Atletizmde Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Fenerbahçe, hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaştı. Portekiz'in Leiria şehrinde yapılan şampiyonada sarı-lacivertliler erkeklerde 119, kadınlarda ise 112,5 puanla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Fenerbahçe kadınlarda yedinci, erkeklerde ise üçüncü kez birinciliği elde etti.

22 Eylül:

Hentbolda Erkekler Süper Kupa'yı Beykoz Belediyespor'u 29-27 yenen Beşiktaş Aygaz kazandı.

26 Eylül:

Basketbolda Gaziantep'te oynanan 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yenen Anadolu Efes kazandı. Bu sonuçla Anadolu Efes 12. kez kupayı müzesine götürdü.

27 Eylül:

Türkiye, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nı ikişer altın ve gümüş madalyayla tamamladı. Pattaya kentindeki şampiyonaya altışar erkek ve kadın sporcuyla katılan Türkiye'nin en büyük başarısını kadınlar 45 kiloda Şaziye Erdoğan elde etti. Milli sporcu koparmada 77 kiloyla altın madalya kazanırken, silkmede ise 92 kilo kaldırarak gümüş madalyada kaldı. Şaziye toplamda da 169 kiloya ulaşarak, ikinci altın madalyayı Türkiye'ye getirdi. Şampiyonadaki ikinci gümüş madalya ise erkekler 67 kiloda podyuma çıkan Daniyar İsmayilov'dan geldi. Milli halterci koparmada 150 kilo kaldırarak dünya ikincisi oldu.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler üç adım atlama elemelerinde 16,87 metre ile serisinde 6. sırada yer alan Necati Er, organizasyonda bu branşta finale çıkan ilk milli sporcu oldu.

Ekim ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

6 Ekim:

Milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı, gelecek yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

8 Ekim:

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Ferhat Arıcan, Nazlı Savranbaşı'nın ardından genel tasnifte olimpiyat kotası alan ikinci milli sporcu oldu.

9 Ekim:

Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo kazandı.

Voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA aldı.

12 Ekim:

Milli sporcu İbrahim Çolak, Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

13 Ekim:

Rusya'da Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek altın madalya aldı ve dünya şampiyonu oldu. 51 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Rus rakibi Liliya Aetbaeva'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 81 kilo finalinde milli sporcu Elif Güneri, Rus Zenfira Magomedalieva'ya mağlup olarak podyumun ikinci basamağına çıktı.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Ahmet Önder, gümüş madalya kazandı. Önder, 14.983 puanla Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

14 Ekim:

Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin, Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiği paylaşımdan sonra kadro dışı bırakıldı.

15 Ekim:

UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların olası siyasi provakasyon içinde oldukları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

20 Ekim:

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların yeni başkanı seçildi.

26 Ekim:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübünün kongre üyeliğinde 25. yılını doldurarak hak kazandığı divan kurulu üyeliği için plaketini kulüp başkanı Ali Koç'tan aldı.

28 Ekim:

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

29 Ekim:

UEFA, Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin gol sevincinde asker selamı vermesine soruşturma başlattı.

Kasım 11. ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

3 Kasım:

Tekvandoda İtalya'da 1-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. İrem Yaman ve Rukiye Yıldırım altın madalya elde ederken, Zeliha Ağrıs gümüş, Nur Tatar Askari ve Nafia Kuş bronz madalya aldı.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı. Kibet, 2.09.44'lük derecesiyle parkur rekorunun da yeni sahibi oldu.

4 Kasım:

Hırvatistan'da düzenlenen Yelken Laser Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Yalçın Çitak, 19 yaş altında ikinci oldu.

5 Kasım:

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı oldu. Sepil, tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

9 Kasım:

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği filelerini havalandırarak lig tarihinin bilinen en genç golcüsü oldu.

10 Kasım:

Turkish Airlines Open 2019 uluslararası golf turnuvasında İngiliz Tyrrell Hatton şampiyon oldu.

14 Kasım:

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. hafta maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, şampiyonaya katılmayı garantiledi. H Grubu'nu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen A Milli Takım, tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak. A Milli Takım, 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra EURO 2020'de de mücadele edecek.

17 Kasım:

Milli eskrimciler Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Nisanur Erbil’den oluşan Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Gençler Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı. Finalde Rusya'yı 45-34 mağlup eden milliler, Gençler Dünya Kupaları'nda altın madalya kazanan ilk takım oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 yendi. EURO 2020'ye katılmayı bir önceki maçta İzlanda mücadelesinde garantileyen A Milli Takım, H Grubu'nu 23 puanla 2. sırada tamamladı.

22 Kasım:

Kayserispor Kulübünde 7 Aralık'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesi Berna Gözbaşı başkan adaylığını açıkladı. Yönetim kurulu, oy birliğiyle Berna Gözbaşı'yı yönetim kurulu başkanı seçti. Gözbaşı, Süper Lig'in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti.

23 Kasım:

Kadın Curling Milli Takımı, İsveç'te gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Finalde İtalya'ya 5-2 mağlup olan milli takım, A klasmanına yükseldi.

27 Kasım:

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde Kanada'da oynanacak karşılaşmalarda B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la eşleşti.

30 Kasım:

Antalya'da 26-30 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 3 altın, 5 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı.

Şampiyona tarihinde ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı, 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) kura çekimi yapıldı. Romanya'nın başkenti Bükreş'teki ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi ile 4'er takımlı 6 grup ortaya çıktı. Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

Aralık ayında sporda şu ana kadarki önemli gelişmeler şöyle:

1 Aralık:

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem T23 kategorisi erkekler 81 kiloda altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi. Şampiyonada Talha Ahmet'in ardından T21 kategorisi erkekler 81 kiloda Doğukan Coşar da altın madalya kazandı.

2 Aralık:

France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünün sahibi, Lionel Messi oldu.

4 Aralık:

Emre Sakçı, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya alarak, Türkiye'ye bu stil ve mesafede ilk madalyasını kazandırdı.

7 Aralık:

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Ümitcan Güreş, erkekler 50 metre kelebekte Avrupa üçüncüsü oldu. İskoçya'nın Glasgow kentindeki organizasyonda Ümitcan, 22.38'lik derecesiyle açık yaş Türkiye rekorunu kırıp gümüş madalya kazandı.

8 Aralık:

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-1 yenilen Eczacıbaşı VitrA, gümüş madalya aldı.

9 Aralık:

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya'yı 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men etti.

13 Aralık:

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 yendi ve grubunu 10 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna kaldı.

16 Aralık:

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'la eşleşti.

