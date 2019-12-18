Fernand Coulibaly... 1995'te Türkiye'ye adım attığında çoğu futbolsever akıllara kazınacak bir oyuncunun geldiğinin farkında değildi. Sürati, tarzı, sahadaki ve saha dışındaki davranışlarıyla Coulibaly, Türkiye'de kaldığı 8 sene boyunca gündemden neredeyse hiç düşmedi. Bazen golleriyle, bazen de açıklamalarıyla...

Başarılı forvet, Süper Lig'de toplam 132 maça çıktı ve 53 kez fileleri sarsmayı başardı. 2003'te de futbolu bıraktı. Peki futbolu bıraktıktan sonra ne yaptı? Şöyle cevaplıyor:

"Uzun süre boş gezdim. Antrenörlük düşündüm ama yapmadım. Şimdi Türkiye'ye geri döndüm. Ben Türk'üm ve Antep'liyim. Kariyerimi burada sürdürmek istiyorum."

Coulibaly, bir zamanların fenomen programı "Televole" anıları hakkında da herkesin anısını ortaya çıkaracak ifadeler kullanıyor. Geçmişteki futbol dünyasının çok daha iyi olduğunu belirten eski yıldız, "O zamanlar daha iyiydi. Sevgi ön plandaydı, şimdi ise para daha önemli." sözleriyle görüşlerini ifade ediyor.

Süper Lig efsanesine göre en zorlu savunma oyuncusu ise Recep Çetin. Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcusu Çetin hakkında övgü dolu sözler kullanan Coulibaly, Hasan Şaş ve Ayhan Akman'ı da övmeyi unutmuyor. Teknik direktörler arasında ise Samet Aybaba ile Yılmaz Vural'ı ayrı tuttuğunu belirtiyor.

Kaynak: TRT SPOR