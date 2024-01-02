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Spor
İHA 02.01.2024 18:09

Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini uzattı
[Fotograf: İHA]

Beşiktaş, iç transferde Semih Kılıçsoy ile anlaşma sağladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen törene Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da katıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gelişimini Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde tamamlayan, 2021 yılından bu yana giydiği formamızı başarıyla terleten, gelecekte de Beşiktaş'ımızın kazanacağı başarılarda pay sahibi olacağına inandığımız Semih Kılıçsoy’un sözleşmesini 2027-28 sezonu sonuna kadar uzattı." denildi.

"2028 yılında kadar uzattık"

Semih Kılıçsoy’a yeni dönemde başarılar dileyen Aybaba, “Genç futbolcumuzla sözleşmemizi 2028 yılında kadar uzattık. Onlar bizim bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz. Gençlerimize çok değer veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Semih’ten beklentimiz çok yüksek. Örnek bir futbolcu olsun, çok çalışsın ve disiplinli olsun. Beşiktaşımıza katkı sağlasın. Altyapıyla ilgili düşüncelerimizin ne kadar haklı olduğunu herkese göstersin." ifadelerini kullandı.

Çok mutlu olduğunu ifade eden 18 yaşındaki futbolcu ise, “Başkanımız Hasan Arat’a ve Samet Aybaba’ya çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve gururluyum.” dedi.

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