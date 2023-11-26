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Spor
TRT HABER/AA 26.11.2023 15:48

Beşiktaş Samsun deplasmanından 3 puanla dönüyor

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor’u 2-1 mağlup etti. Galibiyetin golleri Cenk Tosun ve Omar Colley’den geldi.

Beşiktaş Samsun deplasmanından 3 puanla dönüyor
[Fotograf: AA]

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.

Siyah-beyazlılar, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıktı. Çalımbay yönetiminde Beşiktaş, yoğun yağış altında oynanan Samsun deplasmanında 2. galibiyetini aldı.

Süper Lig'de 8. galibiyetini alan siyah-beyazlıların 1 beraberliği ve 4 yenilgisi bulunuyor. Bu galibiyetle siyah-beyazlılar, 25 puanla 3. sıraya yükseldi.

Ligde çıktığı 13 maçında 9. mağlubiyeti alan Yılport Samsunspor ise 8 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Onur’un soldan ortasında ceza sahası içinde Soner’in ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

5. dakikada Marius’un kaptırdığı topta ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç’ın şutunda meşin yuvarlak direğin sağından auta çıktı.

GOL - 17. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Cenk Tosun'un vuruşunda kaleci Okan meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Cenk ağlara gönderdi. 0-1

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

18. dakikada ceza sahası içine giren Holse’nin altıpas üzerinden vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.

23. dakikada Zeki’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Drongelen’in kafa vuruşunda kaleci Mert son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 25. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde Marius’un vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

45+3. dakikada Rosier'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

58. dakikada Emre’nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda araya giren Necip, filelere doğru giden topu kornere çeldi.

65. dakikada Chamberlain’in ceza sahası sol çaprazında çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

72. dakikada Necip’in sağdan taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Aboubakar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin solundan dışarı çıktı.

80. dakikada Amir’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 84. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Okan'dan seken topu arka direkte alan Gedson'un vuruşunda kale önünde Omar Colley'e çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Muhammed dk. 70), Lubo Satka, Van Drongelen (Laura dk. 87), Soner Gönül, Ait Bennasser (Schindler dk. 35), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Oliver Ntcham, Carlo Holse, Marius Mouandilmadji (Ercan dk. 87)

Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Onur Bulut (Aboubakar dk. 46), Alex Chamberlain (Demir), Jackson Muleka (Semih dk. 90+4), Cenk Tosun (Tayfur dk. 68)

Goller: Marius (dk. 25) (Samsunspor), Cenk Tosun (dk. 17 pen.) Colley (dk. 84) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Marius, Satka (Samsunspor), Rosier (Beşiktaş)

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

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