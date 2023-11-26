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Spor
AA 26.11.2023 15:28

Deniz Öncü Moto3'ün Valencia ayağını 5. sırada bitirdi

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 20. ve son ayağında 5. oldu.

Deniz Öncü Moto3'ün Valencia ayağını 5. sırada bitirdi
[Fotograf: AA]

Leopard takımından Jaume Masia'nın şampiyonluğu garantilediği 2023 sezonunun son yarışı, Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde, 20 tur üzerinden yapıldı.

Liqui Moly Husqvarna Intact takımından Ayumu Sasaki, 2. cepten kalktığı mücadelede damalı bayrağı ilk gördü.​​​​​​​

Red Bull KTM Ajo takımı pilotu Deniz ise 3. sırada başladığı yarışı 5. sırada bitirdi.

Puanını 223'e çıkaran 20 yaşındaki Deniz, pilotlar klasmanında 4. olarak 2019'dan bu yana yarıştığı Moto3 Dünya Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini elde etti.

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