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Spor
TRT HABER/AA 26.11.2023 14:32

Kayseri'de kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor evinde karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kayseri'de kazanan çıkmadı
[Fotograf: AA]

RHG EnerTürk Enerji﻿ Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetti.

Süper Lig'de aldığı 6 galibiyet, 5 beraberlikle 23 puan toplayan Adana ekibi, deplansmanda yine kazanamadı.

Kayseri ekibi ise 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 23 puan topladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

15. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Thiam, pasını Kemen’e aktardı. Kemen’in ceza sahası ön çizgisinden şutunda meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarıya çıktı.

21. dakikada Gökhan’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Cardoso bekletmeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden dışarı gitti.

30. dakikada Kemen’in pasında topla buluşan Boa Morte’nin sert şutunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.

GOL - 45+2. dakikada Rodrigues’ten pası alan Niang’ın şutu savunmaya takıldı. Dönen topu önüne alan Yusuf Erdoğan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

48. dakikada Cardoso’nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde yükselen Arif’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

GOL - 73. dakikada Cardoso’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Boa Morte, düzgün ve sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

81. dakikada ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktada topu alan N’Diaye’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya gitti.

Mücadele 1-1 berabere tamamlandı.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah (Arif dk. 39), Carole, Karimi, Kartal, Moa Morte, Kemen (Ramazan dk. 67), Cardoso (Bahoken dk. 85), Thiam

Adana Demirspor: Ertaç, Dorukhan, Semih, Gravillon, Rodrigues, N’Diaye, Tayfun (Nani dk. 78), Michut (Emre dk. 60), Yusuf Sarı (Zeneli dk. 78), Yusuf Erdoğan, Niang (Yusuf Barasi dk. 85)

Goller: Boa Morte (dk. 73) (Kayserispor), Yusuf Erdoğan (dk. 45) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Gökhan, Cardoso, Boa Morte (Kayserispor), Ertaç, Tayfun, Rodrigues (Adana Demirspor)

Stat: RHG EnerTürk Enerji﻿ Stadı

Hakemler: Kadir Sağlam, Erdem Bayık, Ogün Kamacı

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