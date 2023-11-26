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Spor
AA 26.11.2023 14:17

2023 Plaj Voleybolu Dünya Turu Futures Serisi'nden bronz madalya geldi

2023 Plaj Voleybolu Dünya Turu Futures Serisi'nin 27. ve son ayağında mücadele eden Hasan Hüseyin Mermer-Sefa Urlu ikilisi, bronz madalya kazandı.

2023 Plaj Voleybolu Dünya Turu Futures Serisi'nden bronz madalya geldi

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Avustralya'nın Geelong kentinde düzenlenen turnuva sona erdi.

Erkekler kategorisinde yarışan Hasan Hüseyin ile Sefa, grup etabını 2'de 2 yaparak lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

Avustralya'dan O'Dea-Hartles çiftini 2-0 mağlup ederek yarı finale çıkan Türk voleybolcular, aynı ülkeden Burnett-Pearse ikilisine 2-1 yenilerek final şansını yitirdi.

Hasan Hüseyin ile Sefa, 3'üncülük maçında karşılaştıkları Avustralya'dan Anyang-Schumann çiftini 2-0 (21-15, 21-18) yenerek podyuma çıktı.

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