2023 Plaj Voleybolu Dünya Turu Futures Serisi'nden bronz madalya geldi

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Avustralya'nın Geelong kentinde düzenlenen turnuva sona erdi.
Erkekler kategorisinde yarışan Hasan Hüseyin ile Sefa, grup etabını 2'de 2 yaparak lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.
Avustralya'dan O'Dea-Hartles çiftini 2-0 mağlup ederek yarı finale çıkan Türk voleybolcular, aynı ülkeden Burnett-Pearse ikilisine 2-1 yenilerek final şansını yitirdi.
Hasan Hüseyin ile Sefa, 3'üncülük maçında karşılaştıkları Avustralya'dan Anyang-Schumann çiftini 2-0 (21-15, 21-18) yenerek podyuma çıktı.