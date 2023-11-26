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Spor
AA 26.11.2023 10:51

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta başkentte kapanacak

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın başkent temsilcileri Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta başkentte kapanacak

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak haftanın kapanış maçını, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Ligde 6 maçtır yenilmeyen teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki ev sahibi Gençlerbirliği, haftaya 22 puanla 4. sırada girdi. Kırmızı-siyahlılar, ligdeki son maçında deplasmanda Adanaspor'u 2-0'lık skorla geçti.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara öncesi Bodrum FK ile başkentte 1-1 berabere kalan teknik direktör Serhat Gülpınar'ın çalıştırdığı Ankara Keçiörengücü ise 18 puanla 8. sırada bulunuyor.

Geçen sezon Ankara Keçiörengücü rakibini Eryaman Stadı'nda 2-0 yenerken, iki takım arasında Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 bitti.

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