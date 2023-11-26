Trendyol 1. Lig'de 13. hafta başkentte kapanacak

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak haftanın kapanış maçını, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.
Ligde 6 maçtır yenilmeyen teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki ev sahibi Gençlerbirliği, haftaya 22 puanla 4. sırada girdi. Kırmızı-siyahlılar, ligdeki son maçında deplasmanda Adanaspor'u 2-0'lık skorla geçti.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara öncesi Bodrum FK ile başkentte 1-1 berabere kalan teknik direktör Serhat Gülpınar'ın çalıştırdığı Ankara Keçiörengücü ise 18 puanla 8. sırada bulunuyor.
Geçen sezon Ankara Keçiörengücü rakibini Eryaman Stadı'nda 2-0 yenerken, iki takım arasında Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 bitti.