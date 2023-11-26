Volkan Demirel Uluslararası Mersin Maratonu'nda koşacak

Uluslararası Mersin Maratonu'nun 'Herkes Koşar Mersin'e' sloganıyla bu yıl 10 Aralık'ta 5'incisi gerçekleştirilecek. Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisinde yer alan ve 42 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu'nun yer alacağı maratonda, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de Halk Koşusu'nda koşacak.

Sporun birleştirici gücüne inandığını söyleyen Demirel, tüm Mersinlileri maratonda koşmaya davet etti.

Volkan Demirel, spor yapmanın önemli olduğunun altını çizerek, "Sporun birleştirici gücü ve paydaşları çok fazla. Herkesin sağlık açısından spor yapmasının gerekli olduğunu düşündüğümüz için, herkesi bu koşuya bekliyoruz. Belediyelerimiz bu tarz etkinliklerle, insanlarımızı spor ve aktivite yapma anlamında çok etkiliyor. Bu aktivitelerin daha da çoğalması gerekiyor. Hele ki Mersin gibi güzel bir şehirde hem iklimiyle, hem ortamıyla, buradaki insanların bir araya gelmesiyle çok güzel bir organizasyon olacak." ifadelerine yer verdi.

Maraton'a başvuru için son tarih 6 aralık

42 bin 195 metreden oluşan mesafesiyle Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' olma özelliği taşıyan 'Uluslararası Mersin Maratonu', yarışmacıların 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na katılım sağlarken kota alabileceği bir yarış olması nedeniyle, sporculara büyük avantaj sağlayan organizasyonlardan biri olarak anılıyor. 42 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu'nun yer alacağı maratona kayıt yaptırmak isteyenler 6 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek.