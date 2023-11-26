Çok Bulutlu 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 26.11.2023 14:29

Volkan Demirel Uluslararası Mersin Maratonu'nda koşacak

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bu yıl 5'incisini düzenlenecek Uluslararası Mersin Maratonu Halk Koşusu kategorisine kayıt yaptırdı. Sporun birleştirici gücüne inandığını söyleyen Demirel, tüm Mersinlileri maratonda koşmaya davet etti.

Volkan Demirel Uluslararası Mersin Maratonu'nda koşacak
[Fotograf: DHA]

Uluslararası Mersin Maratonu'nun 'Herkes Koşar Mersin'e' sloganıyla bu yıl 10 Aralık'ta 5'incisi gerçekleştirilecek. Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisinde yer alan ve 42 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu'nun yer alacağı maratonda, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de Halk Koşusu'nda koşacak.

Sporun birleştirici gücüne inandığını söyleyen Demirel, tüm Mersinlileri maratonda koşmaya davet etti.

Volkan Demirel, spor yapmanın önemli olduğunun altını çizerek, "Sporun birleştirici gücü ve paydaşları çok fazla. Herkesin sağlık açısından spor yapmasının gerekli olduğunu düşündüğümüz için, herkesi bu koşuya bekliyoruz. Belediyelerimiz bu tarz etkinliklerle, insanlarımızı spor ve aktivite yapma anlamında çok etkiliyor. Bu aktivitelerin daha da çoğalması gerekiyor. Hele ki Mersin gibi güzel bir şehirde hem iklimiyle, hem ortamıyla, buradaki insanların bir araya gelmesiyle çok güzel bir organizasyon olacak." ifadelerine yer verdi.

Maraton'a başvuru için son tarih 6 aralık

42 bin 195 metreden oluşan mesafesiyle Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' olma özelliği taşıyan 'Uluslararası Mersin Maratonu', yarışmacıların 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na katılım sağlarken kota alabileceği bir yarış olması nedeniyle, sporculara büyük avantaj sağlayan organizasyonlardan biri olarak anılıyor. 42 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu'nun yer alacağı maratona kayıt yaptırmak isteyenler 6 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek. 

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası Antalya'da sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:39
Giresun'da motosiklet sürücüsü uçan çatının altında kaldı
16:34
Samsun ve Amasya için kuvvetli yağış uyarısı
16:29
Kuvvetli fırtına ile gelen yağış Ayvalık’ı yıktı geçti
16:22
Bartın'da fırtına nedeniyle tekneler limana sığındı
16:02
Bolu Dağı'nda kar etkili oldu
15:58
Yüksek kar vaadiyle vatandaşı 14 milyon lira dolandıran şüpheli yakalandı
Çanakkale Boğazı’nda denizin rengi değişti
Çanakkale Boğazı’nda denizin rengi değişti
FOTO FOKUS
Dev dalgalar hayatı olumsuz etkiliyor
Dev dalgalar hayatı olumsuz etkiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ