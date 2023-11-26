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Spor
AA 26.11.2023 14:49

Düzce'de TOSFED Baja Kupası'nın 3. ayak yarışları tamamlandı

Düzce'de düzenlenen 2023 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası'nın 3. ayağı sona erdi.

Düzce'de TOSFED Baja Kupası'nın 3. ayak yarışları tamamlandı

Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Kulübü tarafından "Baja Prusias"ı adı altında organize edilen yarışa 4 kategoride 22 araç, 44 sporcu katıldı.

Yarışmacılar, bölgede etkili olan fırtına ve yoğun yağış nedeniyle 29 kilometreye düşürülen Konuralp Bey etabında doğa şartlarında en iyi süreyi alabilmek için yarıştı.

Yarışmacıların zaman zaman zorlandığı etap sonunda genel klasmanda Derin Doğaner birinciliği, Diren Öykü ikinciliği ve Eren Alver üçüncülüğü elde etti.

Rallinin diğer kategorilerinin sonuçları şöyle:

Otomobil genel klasman: 1. Mehmet Tüfekçioğlu, 2. Atilla Baybara, 3. Alper Sarper

Sınıf 2: 1. Mehmet Tüfekçioğlu, 2. İzzet Nazlıaka

Sınıf 3: 1. Atilla Baybara, 2. Ömer Adil Sağlam, 3. Bener Baş

Sınıf 4: 1. Alper Sarper, 2. İlyas Sönmez, 3. Aziz Görkan

İki gün süren yarışta dereceye girmeyi başaran sporculara, Düzce Gençlik Merkezi Salonu'nda düzenlenen törenle ödülleri verildi.

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