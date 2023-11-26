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Spor
TRT HABER/AA 26.11.2023 15:42

Antalya'dan gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor’u ağırladı. Mücade 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Antalya'dan gol sesi çıkmadı
[Fotograf: AA]

Corendon Airlines Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Turgut Doman yönetti.

Taraflar 0-0 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, lig'deki 4 beraberliğini alarak puanını 19'a yükseltti. Akdeniz temsilcisi lid'de 7. sırada bulunuyor.

Rize temsilcisi ise lig'deki 3 beraberliğini alarak puanını 18'e yükseltti. Karadeniz temsilcisi li'de 9. sırada bulunuyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada ceza sahası içinde Emirhan Topçu'nun pasında Olawoyin'in penaltı noktasından sert vuruşu kaleci Helton'un müdahalesiyle üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

30. dakikada Larsson’un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Buksa’nın çaprazdan vuruşunu kaleci çeldi.

32. dakikada Safuri’nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Veysel Sarı’nın kafa vuruşunda top kale dibinden auta çıktı.

33. dakikada Safuri’nin ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.

39. dakikada Larsson'un pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Buksa'nın sert vuruşunu kaleci güçlükle kurtardı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

58. dakikada Zeqiri’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Olawoyi’nin sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

59. dakikada ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Erdoğan Yeşilyurt’un vuruşunu kaleci kornere çeldi.

63. dakikada sağ kanattan Eray Korkmaz'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortada kaleci Helton boşa çıkarken topu önünde bulan Mocsi'nin vuruşu üstten auta gitti.

88. dakikada Bünyamin Balcı’nın uzun pasında ceza alanı içinde topu kontrol eden Jehezkel’in vuruşu az farkla yandan auta gitti.

90+3. dakikada Jehezkel’in sağ kanattan penaltı noktasına üzerine doğru ortasında Van de Streek’in kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

90+5. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un ceza alanına ortasında Buksa’nın vuruşunu kaleci kornere çeldi.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak (Naldo dk. 73), Güray Vural (Erdoğan Yeşilyurt dk. 45), Erdal Rakip (Kaluzinski dk. 73), Saric, Jehezkel, Safuri (Van de Streek dk. 61), Larsson (Assombalonga dk. 73), Buksa

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu (Anıl Yaşar dk. 86), Halil İbrahim Pehlivan, Shelvey, Mithat Pala, Benhur Keser (Gustavo dk. 70), Olawoyin (Alikulov dk. 86), Zeqiri (Faye dk. 81), Minchev

Sarı kartlar: Olawoyn, Shelvey, Mocsi, Emirhan, Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Kaluzinski (Antalyaspor)

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Turgut Doman, Samet Çiçek, Murat Temel

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