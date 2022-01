Başkan Çebi, Vodafone Park'ta, Önder Karaveli ve Ceyhun Kazancı'nın da katılımıyla düzenlediği basın toplantısında siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'den hakemlere yönelik eleştiri

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakem performanslarına yönelik sert ifadeler kullandı.

"Geçenlerde yaptığım açıklamalardan dolayı ceza aldım. Derdimizi nasıl izah edeceğiz, onu bulmakta zorlanıyorum. Ceza almak hoş bir şey değil ancak ceza yöntemiyle bizler susturuluyorsak, başarısız olan, işini ciddiyetsiz yapan hakemlerin de cezalandırılması gerekiyor."

"Azıcık, ucundan laf olsun diye ceza verirseniz, kötü olmaya devam eder"

Çebi, ceza alması gereken hakemlerin, yeniden maç verilerek aksine mükafatlandırıldığını ileri sürdü.

"Bu iş böyle olmaz. Ceza alması gereken hakemi ertesi maçta onurlandırıyorsanız, bu kamuoyunu uyutmaktan başka bir işe yaramaz. Azıcık, ucundan laf olsun diye ceza verirseniz, kötü olmaya devam eder. TFF yönetiminin, Nihat (Özdemir) ve Servet (Yardımcı) beylerin son derece iyi niyetli olduğunu, sıkıntılı bir süreci toparlamaya çalıştıklarını biliyorum. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğum dönemde yapılan çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki seneden sonra hakemlik konusunda Türk futbolunun zararlarının minimize edileceğinden şüphem yok ama 'Geleceği kurtarmak için bugünü yakıyoruz' anlayışında olunmaması gerektiğini düşünüyorum."

"VAR hakemi hata yapamaz"

Çebi, Fenerbahçe ve Galatasaray başkanlarının da yaşanan sıkıntılarla ilgili konuştuğunu aktardı.

"Herkes hakemlerden şikayetçiyken, bu işten kim menfaat sağlıyor. Menfaat sağladığı iddia edilen birileri varsa, çıkıp böyle bir şeyi reddetmesi gerekir. Türk futbolu için hakemlerin önemini biliyoruz. Adaletin dağıtıldığı yer sahada hakem uygulamalarıdır. Hakemlerin insani olarak bazı hataları yapmaması için, VAR hakemliği kuruldu. VAR hakeminin 'Onu görmedim, bunu görmedim...' deme hakkı yok. VAR hakemi hata yapamaz. Yanlış yapıyorsa, kasıtlı yapıyordur. VAR hakemlerinin orta hakem olmaması gerektiğini defalarca söyledim. 'Gençlere düdük verilsin." dedik. Bazı maçlarda hakemlere baskı oluyor, 'Derbilere yabancı hakem verilsin.' dedik. Bunları dedik diye bazı arkadaşlar Beşiktaş'a zarar mı vermeye çalışıyor? TFF'yi uyarıyorum. Bazı arkadaşların yürüyen düzene isyan etmelerine isyan eden bir grup var. Bunları bulup çıkaracaklar ve engel olacaklar. Cezası yöneticilikten men edilmek bile olsa artık beni susturamayacaklarını, birilerini kollamak adına birilerini yakmamaları gerektiğini ifade etmek istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Nihat Özdemir ve MHK'ye gideceğim. Beşiktaş'a verilen zararı dosyaladım"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, federasyonla ve ilgili kurumlarla görüşerek Beşiktaş'ın hakkını savunduğunu dile getirdi.

"Bağırarak çağırarak bu işin halledildiğini görmedim. Bu işin çözümü basının önünde şov yapmak olmamalı. Ben bundan imtina ediyorum. Ben gerekeni arka tarafta fazlasıyla yapıyorum. Buradan çıktıktan sonra Nihat Özdemir ve MHK'ye gideceğim. Beşiktaş'a verilen zararı dosyaladım, önlerine koyacağım. Televizyonlara çıkarak şov yapmanın Beşiktaş'a zarar vereceğini düşünüyorum. Camianın müsterih olmasını istiyorum. Bazı kişilerin, bazı projelerin yürümemesini istediklerini yetkililere göstereceğim. Bu saatten sonra Beşiktaş hakkını aramaya devam edecektir. Düzendeki hataları düzelterek yola devam etmemiz lazım."

"Şeffaf olmaya devam edeceğiz"

Çebi, mali genel kurulda açıklanan ve KPMG firması tarafından hazırlanan raporun Beşiktaş için bir milat olduğunu kaydetti.

"Geçen hafta yapmış olduğumuz genel kurula katılanlara teşekkür ediyorum. İki mali genel kurul yapıldı. İkisinde de Beşiktaş'ın şeffaf olmasına hassasiyet gösterdik. Her şeyin ortaya konduğu bir kongre yaşandı. Şeffaf olmaya devam edeceğiz. Mali genel kurul, KPMG raporunun açıklanmasıyla bir milat olmuştur. Bu kimseyle bir hesap görme olayı değildir. Seçim taahhüdümüz olmuştur. Camiamızın ısrarla iki yıldır talep ettiği bir rapor, mali genel kurulda üyelerimize arz edilmiştir. Sonucu ne olursa olsun sonuna kadar gideceğimizi, adalete güvendiğimizi, kurumların gerekli değerlendirmeyi yapacaklarını ve bunun takipçisi olacağımızı arz etmek istiyorum. Bundan Beşiktaş'ın geleceği fayda sağlayacaktır."

"3 kupa tarihimizde bir ilk"

Başkan Ahmet Nur Çebi, pandemi şartları ve taraftarlarından uzak kalmalarına rağmen geride kalan sezonun 3 kupasını da kendilerinin kazandığını hatırlattı.

"Bu 3 kupa tarihimizde bir ilktir. Bunu yaşayan başkan, yönetim kurulu ve futbolcular olarak gururluyuz. Camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Benim için bir gurur kaynağı olduğunu, ailemle bu gururu ölene kadar yaşayacağımı belirtmek istiyorum. Bu bir ekip işiydi, ekip olarak başardık. İnsanlar bunu birkaç kişiye mal etmeye çalışsa da başkan, yönetici, futbolcu, ve teknik heyet mensuplarının alın teri olduğunu söylemek istiyorum. Kadınlarımızın da aldığı kupayı düşünürsek, 4 kupa müzede. Beşiktaş'ın zor durumu ortadaydı. 'Yapamazlar.' denilen bir ortamda kazanılan kupalar tarihte yerini almıştır. Bu gerçeği kimse değiştiremeyecektir. Başarıları birine mal etmek gibi fuzuli davranışlarla kimse bu gerçeği değiştiremeyecektir."

"Uçağa binip fotoğraf çektirenler bunun cevabını verecek"

Çebi ayrıca, mayıs ayındaki kongreye gireceği yönetim listesinde bazı isimleri değiştireceğini aktardı.

Ahmet Nur Çebi, kadro dışı kalan oyuncularla yapılan sözleşmelerin yanlış olduğunu vurguladı.

"Bu kişiler, 'Git.' diyoruz gitmiyor, 'Oyna.' diyoruz oynamıyor. Yüksek maaşlı ve uzun süre kontratlı oyuncular, ne kadar hatalı transferler yapıldığını yeteri kadar göstermektedir. Gönderemediklerimizi biz getirmedik. Uçağa binip fotoğraf çektirenler bunun cevabını verecek. Kötü transferlerin bedelini ağır ödersiniz. Bir anlık hatayla 5 yıl acı çekersiniz."

[Fotoğraf: AA]

"Hocamız teknik direktördür ve bu projenin parçası olmaya devam edecektir"

Çebi, Beşiktaş için altyapı projesinin önemli olduğunu vurguladı.

"Beşiktaş başkanı olarak 'hocayla devam ediyoruz' diyorum ama hala 'Beşiktaş'ın hocası kim, maç maç mı gideceksiniz' deniyor. Önder Karaveli'nin teknik direktör olduğunu bildikleri halde bunu polemik konusu yaparak Beşiktaş'ı zayıflatmaya çalışıyorlar. Önder hoca, Beşiktaş altyapısında büyük başarılara imza attı ve atmaya da devam ediyor. Beşiktaş artık altyapıya önem veren, öz kaynaklarıyla beslenen bir projeye başlamıştır. Hocamızla beraber burada altyapıda neler yapacağımızı ifade ettik, Mehmet Ekşi hocayla. Rize maçına çıkan 9 çocuğumuzun yanında bir o kadar iyi çocuğumuz olduğunu söylemek istiyorum. 1 yıl önce başlattığımız projenin meyve vermeye başladığını, Beşiktaş'ın da bundan faydalanmaya başladığını söylemek istiyorum. Rize maçında da bunun ispatını yaptık. Daha da iyi olacağız. Önder hoca büyük bir projenin parçası olmaya devam edecektir. Birinci önceliğimiz budur. Hocamız şu anda teknik direktördür ve bu projenin parçası olmaya devam edecektir."

"Ceyhun Kazancı benim için değil camia için bir şanstır"

Çebi, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'yı sportif direktörlük görevine getirdiklerini açkladı.

"Her zaman bazı kesimler 'siz yöneticisiniz futboldan ne anlıyorsunuz, profesyonelleşin' diyorlar. Biz bunu yapıyoruz, bunu yaparken bizi eleştirenler art niyetlidir. Ceyhun Kazancı benim için değil camia için bir şanstır. Kendisinin ne kadar başarılı olduğunu zaman içinde göreceksiniz. Kendisine güvendiğimizi, güvenmemiz gerektiğini ısrarla ifade etmek istiyorum. Galatasaray Lisesi mezunuymuş... Bir liseden mezun olacaktı. Okul baskısına rağmen genç yaşında kongre üyesi oldu. Bu konudaki eleştirileri çirkin buluyorum. Önemli olan orada Beşiktaşlı olarak kalabilmektir."

Kazancı'nın daha önce menajerlik yaptığını ancak bu görevini sürdürmediğini söyleyen Çebi, siyah-beyazlı futbol adamının geçmiş konularla eleştirilmesini doğru bulmadığını dile getirdi.

Altyapıda tesisleşme çalışmalarına başladıklarını aktaran Çebi, projelerin çizildiğini ve genç oyunculara daha sağlıklı imkanlarla çalışabilecekleri tesisler kuracaklarını, projeleri icra etme vaktinin geldiğini kaydetti.

"Bu çocuklara süre vermek bizim asli görevimiz olacaktır"

Başkan Çebi, altyapı hamlesinin Beşiktaş'ın ekonomisine katkı sağlayacağını anlattı.

"Futbol ekonomisi taşıyabileceğimiz seviyeden çıkmıştır. Bu işi taşımak artık imkansız hale gelmiştir. Bunu gelince gördük ve Mehmet Ekşi ile düğmeye bastık. Hocanın kararlılığı, yönetim kurulunun altyapı oyuncularının oynama isteği ve teknik direktörümüzün varlığı işimizi kolaylaştırmıştır. Bu çocuklara süre vermek bizim asli görevimiz olacaktır. Beşiktaş'ın ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Artık geri dönüş yok. Kulüp şampiyon oldu kimse bize aferin demedi. Eleştirileri bünyemiz kaldırıyor. Benim için aslolan Beşiktaş menfaatleridir. Klavye şövalyelerinden dolayı fikrimi değiştirmem. Takdiri genel kurul yapar. Genel kurul bu şekilde çalışmamızı sevmemişse cezalandırır. Kongrenin Beşiktaş altyapı ve ekonomisinin düzeldiği bir yönetimi tercih edeceğinden şüphem yok."

Şenol Güneş'in geleceğine yönelik iddialar

Çebi, gelecek sezon için Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in geleceğine yönelik iddiaları da cevapladı.

"Eksiklerimizi giderme konusunda önceliğimiz öz kaynak. Eksikleri oradan gideremezsek gelişime açık, hesaplı, başarıya aç futbolcu kardeşlerimizi tercih edeceğiz. Şenol hoca bu kulübe 2 kupa kazandırmıştır, Avrupa maçlarında başarı sağlamıştır. Benim için de değerlidir. Bugün benim hocam Önder Karaveli'dir. Onunla beraber yola devam ediyorum ve etmeye devam edeceğim. Biz bir düzen kurduk, büyük bir plan ve proje var. Bu projenin parçası olmaya devam edeceğiz. Şenol hocama da geçmişteki başarıları için teşekkür ediyorum."

Çebi, ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuların kulübün verdiği ücreti kabul etmeleri halinde yola devam edebileceklerini söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Ceyhun Kazancı: Altyapılarda oyuncu yetişiyor ama önemli olan doğru yönetebilmek

Siyah-beyazlı ekibin yeni sportif direktörü Ceyhun Kazancı, 22 yıllık kongre üyesi olduğunu ve futbolun birçok gelir getiren kolunda çalıştığını belirtti.

"İşin teknik tarafına baktığımızda sahada taktiğe karışmak bizim işimiz değil. Önemli olan hocanın oyuncuları ve kulübün futbol tarafını en sağlıklı şekilde yürütecek yapı oluşturmak. Bunun için yönetim ve profesyonellerin önemli görevleri var. Altyapı projesi ilk kez söylenen proje değil. Her daim başlangıcı söylenmiş ama devam getirilmemiş bir proje. Bunun birçok bacağı var. Tesisleşme altyapı projesinin çok önemli bir ayağı. Altyapılarda oyuncu yetişiyor ama önemli olan doğru yönetebilmek. Pazar günü Emirhan'la tanıştı futbol camiası. Önemli olan onu hep oralarda tutabilmek. Her zaman altyapıdan çıkan oyuncu Beşiktaş'ta oynayacak diye bir şey yok. Olacak oyunculara doğru zamanda o fırsatı sunmak önemli. Bizim uzun süredir hocamızla detaylandırdığımız proje, altyapı koordinasyon projesiyle futbolcuları doğru zamanda A takıma monte etmek. Altyapıda doğru gelişim gösteren oyuncular A takımda her zaman şans bulabilir. Transfer politikamızı da buna göre şekillendiriyoruz. Kerem Kalafat aramıza katıldı son olarak. Yakından takip ediyorduk. Yeteneğine her zaman inandığımız bir oyuncuydu. Ona şans vermek boynumuzun borcu."

"Önder hoca işin merkezinde olacak"

Kazancı, Önder Karaveli'nin işin merkezinde olacağını vurguladı.

"Her oyuncuyla ilgili 5 senelik bir plan yapılmalı ve bununla ilgili adımları atabilmek önemli. Önder hoca işin merkezinde olacak. Yurtdışından gelecek oyuncuların da geliştirilmesi en önemlisi. Kulüplerin ekonomik durumu malum. Üreten, geliştiren ve pazarlayan bir yapı kurmak istiyoruz. Giden oyuncuların yerini altyapıdan gelenlerle doldurmak ve bu sürekliliği sağlamak gerekiyor. Bunu yapmak için kolları sıvadık."

"Kulübün bünyesinde analiz departmanı da olacak"

Kazancı, atletik performans birimi kuracaklarını aktardı.

"Dünya futbolunda ilim, bilim, teknoloji, yazılım işin merkezinde. Biz de bu yazılımları sistemimize kazandırdık. Oyuncu izlerken analiz kısmını göz ardı etmemiz mümkün değil. Bu sistemi de yürürlüğe sokmak istiyoruz. Denk bütçe mantığı bizim için son derece önemli. Kulübün bünyesinde analiz departmanı da olacak. Hocalar değişse de değişmeyecek bir analiz sistemi olacak. Bütün oyuncuların tek tek analizlerinin yapılacağı bütün yazılımları bünyemize kattık. Bu sistemi daha da güçlendirerek yürürlüğe sokacağız. Bizi çok heyecanlandıran yetenekler var altyapıda. Umarım bu projeler, Beşiktaş'a ve Türk futboluna büyük katkılar getirir."

[Fotoğraf: İHA]

Önder Karaveli: Beşiktaş artık genç oyuncularıyla çok şey yapacaktır

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Önder Karaveli, kendisini Türk futboluna ve gençlere adadığını belirtti.

"Bundan hiç vazgeçmedim, geçmeyeceğim de. Beni bugünlere getiren, bana futbolcu olma şansı tanıyan, sonra antrenör olma şansı tanıyan Beşiktaş için de adanmış bir hayatım var. Beni Beşiktaş öz kaynak düzeni beni bu hale getirdi. Serpil Hamdi Tüzün hocanın kurup geliştirdiği, Türk futboluna büyük hizmetler sunmuş öz kaynak düzeninin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Azerbaycan'da çalışırken Mehmet Ekşi hocamla konuşmuştuk. Bu görevi yaparken size güveniyorum demişti. Beraber çalışma sözünü hocama vermiştim. Karşıma çıkan başka şeyler olsa da Beşiktaş'ta çalışmaya yeniden başladım. Bugünü bir milat kabul ediyorum. Beşiktaş artık genç oyuncularıyla çok şey yapacaktır. Genç oyuncu diye bir şey yoktur, yetenekli oyuncu vardır."

"Kendimi ülkemin gençlerine adamaya devam edeceğim"

Karaveli, kendisine görev verildiğinden itibaren en iyisini yapabilmek için çalışmaya başladığını dile getirdi.

"Bu görev verildiği günden beri bir an bile 'yarın ne olacak' diye düşünmedim. 'Acaba bu maçı kazanırsak ne olur, kaybedersek ne olur' diye düşünmedim. Beşiktaş benim için o kadar kıymetli bir şey ki, pamuklara sarsam yeri dolmaz bir şey benim için. Ben bu büyük ekibin sadece küçük bir parçasıyım. Benim birinci kimliğim Beşiktaş taraftarı olmak. Bu proje içinde bulunacağım durumu kulüp bana teklif etmeden önce ben teklif ettim. Özellikle Beşiktaş'ta bu görevin her zaman talibiydim. Uzun yıllardır akademilerle A takım geçişi arasında bir köprü vardır ama bu ülkede bu köprü üstünde bir tıkanıklık vardı. Bunun çeşitli sebepleri var. Bu köprü ben oyuncuyken de tıkalıydı. Ben bu tıkanıklığı gidermeye talibim. Bunu giderecek bilgi, birikim ve donanıma sahibim. Kendimi ülkemin gençlerine adamaya devam edeceğim."

[Fotoğraf: İHA]

Karaveli, Çaykur Rizespor maçında oynadığı futbol ve attığı golle dikkati üzerine çeken Emirhan İlkhan gibi çok sayıda genç oyuncunun altyapılarında olduğunu da belirtti.