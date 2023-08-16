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Spor
TRT SPOR 16.08.2023 16:44

Beşiktaş - Neftçi maçı TRT SPOR'da

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında 17 Ağustos Perşembe günü 20.00'de Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek. Mücadele TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak.

Beşiktaş - Neftçi maçı TRT SPOR'da
[Fotograf: AA]

Beşiktaş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan ilk mücadeleyi Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan'ın kaydettiği gollerle 3-1 kazanan Beşiktaş, adını play-off turuna yazdırmaya çalışacak.

Adını play-off turuna yazdıracak

Siyah-beyazlı ekip; galip gelmesi, berabere kalması ve tek farkla mağlup olması halinde play-off turuna yükselecek. Karşılaşmayı Neftçi'nin 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara gidilecek. Azerbaycan temsilcisi ise sahadan 3 ve üzeri farklı skorla galip ayrılması halinde adını play-off turuna yazdıracak.

Beşiktaş, turu geçmesi durumda play-off'ta Aris (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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