Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı
Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond'ı kadrosuna dahil etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne 'Hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
28 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da forma giydi.
Beşiktaş’a hoş geldin Nathan Redmond. #WelcomeRedmond pic.twitter.com/PczvovtgLM— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 8, 2022
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
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