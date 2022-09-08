Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2003 doğumlu orta saha oyuncusu Emirhan Delibaş, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır. 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Ajdin Hasic, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ajdin Hasic'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz#Göztepe pic.twitter.com/ebOr1IcWsg — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 8, 2022

Berkay Atay da transfer edildi

17 yaşındaki Berkay Atay ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Altınordu ve Galatasaray altyapılarında forma giyen Berkay Atay, sarı-kırmızılı ekiple profesyonel sözleşmeye imza attı.