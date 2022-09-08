Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe'den üç takviye
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Emirhan Delibaş, Ajdin Hasic ve Berkay Atay'ı kadrosuna kattı
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2003 doğumlu orta saha oyuncusu Emirhan Delibaş, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır. 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Ajdin Hasic, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Ajdin Hasic'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz#Göztepe pic.twitter.com/ebOr1IcWsg— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 8, 2022
Berkay Atay da transfer edildi
17 yaşındaki Berkay Atay ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Altınordu ve Galatasaray altyapılarında forma giyen Berkay Atay, sarı-kırmızılı ekiple profesyonel sözleşmeye imza attı.
Berkay Atay'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz#Göztepe pic.twitter.com/BFAxtfcU8x— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 8, 2022
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