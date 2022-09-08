Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 takımın mücadele edeceği CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında Türkiye'yi, kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde Ziraat Bankkart ve Halkbank temsil edecek.

Grup aşamasındaki rakipler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 16 Eylül Cuma günü TSİ 19.00'da yapılacak kura çekiminde belli olacak.

Kura çekimi, CEV Youtube kanalından (https://www.youtube.com/user/CEVolleyball) canlı yayımlanacak.

Torbalar şu şekilde oluştu:

Erkekler

1. torba: Cucine Lube Civitanova (İtalya), Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (Polonya), Jastrzebski Wegiel (Polonya), Berlin Recycling Volleys (Almanya)

2. torba: Trentino Diatec (İtalya), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya), VfB Friedrichshafen (Almanya), SWD powervolleys Düren (Almanya), Knack Roeselare (Belçika)

3. torba: Ziraat Bankkart, Halkbank, Decospan VT Menen (Belçika), Montpellier Volley UC (Fransa), Tours VB (Fransa)

4. torba: ACH Volley Ljubljana (Slovenya), CEZ Karlovarsko (Çekya), Vojvodina NS Seme Novi Sad (Sırbistan), Elemelerden gelecek 2 takım

Kadınlar

1. torba: VakıfBank, Fenerbahçe Opet, A. Carraro Imoco Conegliano (İtalya), Vero Volley Monza (İtalya), Grupa Azoty Chemik Police (Polonya)

2. torba: Eczacıbaşı Dynavit, Igor Gorgonzola Novara (İtalya), Developres Rzeszow (Polonya), LKS Commercecon Lodz (Polonya), Volero Le Cannet (Fransa)

3. torba: ASPTT Mulhouse (Fransa), Allianz MTV Stuttgart (Almanya), SC Potsdam (Almanya), CS Volei Alba Blaj (Romanya), C.S.M. Targoviste (Romanya)

4. torba: Maritza Plovdiv (Bulgaristan), SC Prometey Dnipro (Ukrayna), Elemelerden gelecek 3 takım