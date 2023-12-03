Beşiktaş MKE Ankaragücü deplasmanında

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.
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Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından oynadığı 2 lig maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ın 25 puanı bulunuyor.
Bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkat çeken Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığ MKE Ankaragücü ise geride kalan 13 haftada 16 puan topladı.
Beşiktaş'ta sakatlar can sıkıyor
Siyah-beyazlı takımda birçok oyuncu, Ankara'daki karşılaşmada görev yapamayacak.
Tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Tayfur Bingöl, Jean Onana, Tayyip Talha, Emrecan Uzunhan ve Eric Bailly, başkent deplasmanında görev yapamayacak.
Deplasmanda zorlanıyor
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.
Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 7 maçın 4'ünde sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, dış sahada Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu.
"Kara Kartal" deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor'un ardından Yılport Samsunspor'a üstünlük kurmayı başardı.
Stat: Eryaman Stadı
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel