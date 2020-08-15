Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş Mensah için Kayserispor'la anlaştı
Beşiktaş, 25 yaşındaki Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın transferi için Hes Kablo Kayserispor ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, Ganalı orta sahayı 4.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Siyah-beyazlı ekip, Hes Kablo Kayserispor'a 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Öte yandan Kayserispor, Mensah'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Beşiktaş, Bernard Mensah transferi için Kayserispor ile anlaştı.— TRT Spor (@trtspor) August 15, 2020
Detayları, @trtspor muhabiri Tuna Akdemir aktardı. pic.twitter.com/QNHyorvyAP
Etiketler: Mensah kayserispor BeşiktaşSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 20:15
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