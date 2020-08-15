Haber Giriş: Kaynak: AA
Beşiktaş Atiba'yı açıkladı
Beşiktaş, 37 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurdu.
Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcuyla sözleşme yenileme haberi, kulübün sosyal medya hesabından, "Sevenler ayrılır mı söyle..." mesajıyla paylaşıldı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada ise, "2013 yılından beri futbol A takımımızın formasını başarıyla giyen tecrübeli oyuncumuz Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. 2020-21 sezonunda formamızı giyecek olan Atiba Hutchinson'a başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Sevenler ayrılır mı söyle...— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 15, 2020
Atiba Hutchinson.
https://t.co/ns6A0bpwSY pic.twitter.com/Gi8FpptHcg
Etiketler: Beşiktaş Atiba HutchinsonSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 18:49
Son Haberler
- 19:49
- 19:42
- 19:35
- 19:24
- 19:31
Sıradaki Haber
Fatih Öztürk: Herkesin olmak istediği yerdeyim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz