Atiba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaştık. Bu harika kulüpte bir yıl daha kalacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki futbolcu, takımla çalışmalara başlayacak ve PAOK karşısında takımdaki yerini alacak.

7 yıldır Beşiktaş'ta oynayan Atiba Hutchinson, kulüp tarihinin en çok forma giyen yabancı oyuncusu ünvanını da elinde bulunduruyor.