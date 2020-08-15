Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Atiba Hutchinson Beşiktaş ile anlaştığını duyurdu
[Fotoğraf: AA]
Atiba Hutchinson, yuvada kaldı. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Atiba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaştık. Bu harika kulüpte bir yıl daha kalacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
37 yaşındaki futbolcu, takımla çalışmalara başlayacak ve PAOK karşısında takımdaki yerini alacak.
7 yıldır Beşiktaş'ta oynayan Atiba Hutchinson, kulüp tarihinin en çok forma giyen yabancı oyuncusu ünvanını da elinde bulunduruyor.
Etiketler: Atiba Hutchinson BeşiktaşSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:40
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na teşekkür mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz