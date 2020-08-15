Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzonspor'da bir koronavirüs vakası daha
Trabzonspor Futbol Takımı'nda bir oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da Kovid-19 pozitif tespit edilmiş olup, oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır.— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 15, 2020
Detaylarhttps://t.co/y8VtY7v1la pic.twitter.com/2fdiatSGTR
Etiketler: Trabzonspor son dakika koronavirüsSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 18:50
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