Başkent Vilnius'taki Avia Solutions Group Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Grupta 2 galibiyet ve bir mağlubiyeti olan Beşiktaş Icrypex, averajla ikinci sırada yer alıyor. Rytas ise bir galibiyet ve 2 yenilgiyle son sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş Icrypex, 82-79'luk skorla kazandı.