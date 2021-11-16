Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Litvanya deplasmanında
Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında 17 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Litvanya temsilcisi Rytas ile karşı karşıya gelecek.
Başkent Vilnius'taki Avia Solutions Group Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.
Grupta 2 galibiyet ve bir mağlubiyeti olan Beşiktaş Icrypex, averajla ikinci sırada yer alıyor. Rytas ise bir galibiyet ve 2 yenilgiyle son sırada bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş Icrypex, 82-79'luk skorla kazandı.
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