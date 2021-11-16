Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 9 maçtan 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 12. sırada yer alıyor.

Olympiakos ise 6 galibiyet ve 3 yenilgiyle ligde 4. sırada bulunuyor.

Avrupa'da 737. maç

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 489. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 261 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı takım, Olympiakos ile 47. kez karşılaşacak. Anadolu Efes daha önce rakibiyle yaptığı maçlarda 22 galibiyet ve 24 mağlubiyet yaşadı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 4 maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve 3 mağlubiyet gördü. Avrupa Ligi'ndeki 42 maçta ise takımlar 21'er kez sahadan üstün ayrıldı.