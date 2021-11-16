Anadolu Efes Avrupa'da 737. maçına çıkacak
THY Avrupa Ligi'nde 17 Kasım Çarşamba günü Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarındaki 737. maçına çıkacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20.30'da başlayacak.
Avrupa Ligi'nde çıktığı 9 maçtan 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 12. sırada yer alıyor.
Olympiakos ise 6 galibiyet ve 3 yenilgiyle ligde 4. sırada bulunuyor.
Avrupa'da 737. maç
Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 489. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 261 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.
Lacivert-beyazlı takım, Olympiakos ile 47. kez karşılaşacak. Anadolu Efes daha önce rakibiyle yaptığı maçlarda 22 galibiyet ve 24 mağlubiyet yaşadı.
İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 4 maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve 3 mağlubiyet gördü. Avrupa Ligi'ndeki 42 maçta ise takımlar 21'er kez sahadan üstün ayrıldı.