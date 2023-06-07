Beşiktaş Konyaspor karşısına ikincilik için çıkıyor

Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 23 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, son haftaya 77 puanla 3. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u yendiği takdirde, ligi ikili averajda üstün olduğu Fenerbahçe'nin önünde ikinci sırada tamamlayacak.

Beşiktaş ile aynı puana sahip Fenerbahçe, Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle son hafta hükmen galip ilan edilecek.

Yaptığı maçların 12'si kazanan, 14'ünde berabere kalan ve 9'undan mağlup ayrılan Arabam.com Konyaspor ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

Karşılaşmayı TRT RADYO1'den dinleyebilirsiniz.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Mert, Umut, Rosier, Colley, Welinton, Hadziahmetovic, Gedson, Muleka, Salih, Cenk, Aboubakar

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Guilherme, Uğurcan, Adil, Oğulcan, Moreno, Michalak, Pozuelo, Soner, Diouf