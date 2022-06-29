Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Kerem Kalafat'ı Rizespor'a kiraladı
Beşiktaş Kulübü, altyapıdan yetişen sağ bek Kerem Kalafat'ın Spor Toto 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor'a kiralandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Çaykur Rizespor'a geçici transfer olmuştur. Kerem Kalafat'a yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
21 yaşındaki Kerem, daha önce Giresunspor ve Uşakspor'da kiralık olarak forma giydi.
Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Çaykur Rizespor’a geçici transfer olmuştur.— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 29, 2022
Kerem Kalafat’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
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Etiketler: Beşiktaş Çaykur Rizespor Transfer Haberleri
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