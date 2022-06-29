Fenerbahçe, Berke Özer’in ayrılığının ardından kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Mevcut planda Altay Bayındır birinci, Osman Ertuğrul Çetin ise üçüncü file bekçisi olarak düşünülüyor.

Sarı lacivertliler bu nedenle hem Altay Bayındır ile rekabet edebilecek, hem de maliyeti düşük bir kaleci için çalışmalarını sürdürüyor.

Listede öne çıkan iki isim bulunuyor. İlk sırada Kasımpaşa'dan Ertuğrul Taşkıran yer alıyor. Deneyimli kaleci de, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe’ye dönmek istiyor.

Bonservis konusunda pazarlıkların sürdüğü Kasımpaşa, Ertuğrul için yaklaşık 1,5 milyon euroluk bir beklentisi var.

Sarı lacivertli ekibin listesindeki diğer file bekçisi yine altyapısından yetişen Çaykur Rizesporlu Tarık Çetin.

Ertuğrul transferinde sorun yaşanırsa, 25 yaşındaki kaleci için harekete geçilecek. Bu isimler olmazsa Gökhan Akkan ve Nurullah Aslan için de harekete geçilecek.