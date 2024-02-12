Beşiktaş Kayseri deplasmanında

RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz...

2-0 kazandığı Trabzonspor maçının ardından Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulan Beşiktaş çıkışını Kayseri deplasmanında sürdürmeye çalışacak.

Siyah-beyazlı takım 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle ligde 39 puanla 3. sırada yer alırken, Kayserispor 28 puanla 13. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş'ta gözler yeni transferlerde

Siyah-beyazlı takımda yarın gözler yeni transferlerde olacak.

Törenle Beşiktaş'a katılan Ernest Muci ve Al-Musrati, teknik direktör Fernando Santos'un forma vermesi halinde yeni takımının formasını ilk kez giymiş olacak.

Beşiktaş'ın yeni transferleri arasında yer alan Joe Worrall ise Antalyaspor'la deplasmanda oynanan kupa maçında Beşiktaş formasıyla tanışmıştı.

Beşiktaş'ta 7 eksik

Siyah beyazlı takımda sakatlığı açıklanan Tayfur Bingöl'ün yanı sıra Antalyaspor mücadelesinin ardından uyluk iç adale grubunda ağrı hissetmesi nedeni ile yapılan risk analizinde yaralanma açısından yüksek risk saptanan Milot Rashica ve sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem olan Rachid Ghezzal ile sahaya dönüş süreçleri devam eden Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson ve Yakup Arda Kılıç, Mondihome Kayserispor maçı kadrosunda bulunmuyor.

Burak Yılmaz'a karşı

Beşiktaşlı futbolcular, bu sezon ligde 4 maç siyah-beyazlı takımın teknik patronluğunu yapan Burak Yılmaz'a rakip olacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in görevden ayrılmasının ardından ilk teknik adamlık deneyimini Beşiktaş'ta yaşayan Burak Yılmaz, eski futbolcusu olduğu siyah-beyazlı ekipte 4'ü lig, 2'si UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 6 müsabakada görev almıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kolovetsios, Arif, Carole, Mehmet Eray, Ackay, Cardoso, Boa Morte, Hasan Ali, Gökhan

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip (Worrall) Colley, Bahtiyar, Amartey, Gedson, Muci, Semih, Cenk, Muleka

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen