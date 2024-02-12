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Spor
TRT HABER/AA 12.02.2024 19:05

Kayseri’de kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Mondihome Kayserispor, Beşiktaş karşılaşması 0-0 berabere tamamlandı.

Kayseri’de kazanan çıkmadı
[Fotograf: DHA]

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda hakem Kadir Sağlam’ın yönettiği karşılaşma, golsüz tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, ligde 25 hafta sonunda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. 40 puana yükselen İstanbul ekibi, averaj farkıyla 3. sırayı Trabzonspor’a kaptırdı.

Ev sahibi ekip ise 29 puanla 12. sıraya yükseldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada gelişen Kayseri atağında Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

21. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

29. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan ceza sahasına giren Muçi'nin yerden sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi. Ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Cenk Tosun'un vuruşunda, meşin yuvarlak defans oyuncusuna çarparak kornere çıktı.

Maçın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Jeanvier, Carole, Mehmet Eray Özbek, Gökhan Sazdağı, Bourabia, Cardoso, Shukurov, Morte, Nazon

Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Onur Bulut, Zainutdinov, Amartey, Gedson Fernandes, Muçi, Muleka, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun

Sarı kart: Dk. 41 Bourabia (Mondihome Kayserispor)

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

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