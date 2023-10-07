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Spor
AA 07.10.2023 09:13

Beşiktaş İstanbulspor'u konuk edecek

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, 8 Ekim Pazar günü İstanbulspor'u konuk edecek. Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından sahaya yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkacak.

Beşiktaş İstanbulspor'u konuk edecek
[Fotoğraf: AA arşiv]

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, hanesine yazdırdığı 13 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Ligde ilk iki haftada aldığı beraberliklerin ardından dört maçtan puansız ayrılan İstanbulspor, 2 puanla 19. sırada yer alıyor. Rakip fileleri 3 kez havalandıran sarı-siyahlı ekip, kalesinde ise 9 gol gördü.

İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin görevinden ayrılmasının ardından Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor karşılaşmalarına antrenör Olcay Demir yönetiminde çıktı. Demir, Beşiktaş karşısında da takımın başında olacak.

Sarı-siyahlı ekip geçen sezon yükseldiği Süper Lig'de Beşiktaş ile iç sahada 2-2 berabere kalırken, rakibine deplasmanda 3-1 kaybetmişti.

Şenol Güneş istifa etti, yönetim olağanüstü kongre kararı aldı

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta sular durulmuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı.

Siyah-beyazlı taraftarların uzun bir süredir istifa çağrısı yaparak protesto ettiği Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ise olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

Takımın başında Burak Yılmaz olacak

Beşiktaş, İstanbulspor maçına yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkacak.

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerini haziran ayında noktalayan 38 yaşındaki Yılmaz, sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı.

Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.

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