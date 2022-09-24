Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş genç oyuncu ile profesyonel sözleşme imzaladı
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlıların futbol akademisinde yetişen Demir Ege Tıknaz'la profesyonel sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile bir araya gelen genç oyuncu sözleşmeye imza attı.
Demir Ege Tıknaz’la Profesyonel Sözleşme İmzalandı— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 24, 2022
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Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
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