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Spor
TRT HABER/AA 30.10.2023 17:53

Beşiktaş Gaziantep FK'yi ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Beşiktaş Gaziantep FK'yi ağırlayacak

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Gaziantep FK'yi ağırlayacak

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.

Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 6'sından mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 9 puan elde etti.

Beşiktaş'ta eksik fazla

Siyah-beyazlı futbol takımında Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşma öncesi sakat futbolcuların çokluğu dikkati çekiyor.

Kaleci Mert Günok, kırmızı kart cezası nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet edecek.

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Omar Colley, Arthur Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl'ün ise sakatlıkları bulunuyor. Sakatlığını atlatan Salih Uçan ise Gaziantep FK karşısında forma giyebilecek.

Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları gerekçesiyle kadroda yer alamayacak.

İki takım arasında ligde 9. randevu

Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 8 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı.

Söz konusu maçların 2'sini Gaziantep FK kazanırken, 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.

Muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Zaynutdinov, Bailly, Necip, Onur, Amir, Oxlade, Gedson, Rachica, Ghezzal, Cenk.

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Nkoulou, Arda, Morais, Mustafa, Jevtavic, Furkan, Maxim, Markovic, Dragus

Stat: Tüpraş Stadı

Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Candaş Elbil

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Beşiktaş Gaziantep FK Süper Lig
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