Beşiktaş evinde rahat kazandı

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayan haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetti.

Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ilk yarısında rakibine üstünlük sağlamasına rağmen gol yollarında etkili olamadı.

GOL - 63. dakikada Salih Uçan, yakın mesafeden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 75. dakikada Cenk Tosun, Beşiktaş’ı rahatlatan golü atarak farkı 2’ye çıkardı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 10. haftasında aldığı bu galiyetle 19 puanla 4. sıraya yükseldi. Beşiktaş’ın 6. galibiyeti, 1 beraberliği ve 3 yenilgisi bulunuyor.

Gaziantep FK ise aldığı bu yenilgi sonrasında 9 puanla 16. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar, oynadığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet alırken sahadan 7 kez mağlup ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Beşiktaş’ta 10 eksik

Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında sakatlık ve cezadan dolayı toplam 10 oyuncusundan yararlanamadı.

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıkları olan Tayyip Talha Sanuç ile Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra Arthur Masuaku, Umut Meraş, Omar Colley, Daniel Amartey, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl ve cezalı Mert Günok maç kadrosunda yer almadı.

Gazze unutulmadı

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde Gazze'yi de unutmadı. Kale arkası tribünde “Asla yalnız yürümeyeceksin Gazze” yazılı pankart açıldı.

[Fotoğraf: AA]

Cumhuriyet’in 100. yılına özel koreografi

Beşiktaş taraftarları, Gaziantep FK maçında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel koreografi hazırladı.

Koreografide, “Akaretler'den Cumhuriyet'e. Bize bıraktığın tüm emanetlere gözümüz gibi bakıyoruz.” ifadeleri yer aldı.

[Fotoğraf: İHA]

İki takım arasında ligde 9. randevu

Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 8 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı.

Söz konusu maçların 2'sini Gaziantep FK kazanırken, 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Riascos, topla birlikte soldan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

13. dakikada Riascos sol taraftan ceza sahası girip, yerden içeri çevirdiği topu Bailly uzaklaştıramadı. Ceza sahası içi sol çaprazda topu önünde bulan Gradel’in yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu’nun müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

17. dakikada sağ kanattan Onur Bulut’un ortasında ceza sahası içi sol çaprazda Zaynutdinov’un vole vuruşunda kaleci Florin Nita’nın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

25. dakikada sol taraftan Onur Bulut yaptığı ortada altıpas çizgisi üzerinde Cenk Tosun’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

30. dakikada topla birlikte ceza yayı üzerine gelen Draguş’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada Chamberlain’in pasında topla buluşan Zaynutdinov ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı sert vuruşta, kaleci Florin Nita’nın kurtarışında meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

53. dakikada sol taraftan Gradel’in ortasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Draguş kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL - 63. dakikada Chamberlain’in sol taraftan kullandığı kornerde kale önünde Salih Uçan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

GOL - 75. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içi sağ tarafından Rashica’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Cenk Tosun yakın köşeden meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi. 2-0

80. dakikada Rashica’nın pasında topla buluşan Cenk Tosun, ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

86. dakikada orta sahanın sağında Hadziahmetovic’in, Max Gradel’e yaptığı müdahale sonucu hakem Mete Kalkavan ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

90+3. dakikada kaptırdığı topta araya giren Rashica’ya arkadan yaptığı müdahale sonucu hakem Mete Kalkavan ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Müsabaka, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Eric Bailly (Jean Onana dk. 81), Bahtiyor Zaynutdinov, Salik Uçan (Hadziahmetovic dk. 67), Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal (Yakup Arda Kılıç dk. 21 (Jackson Muleka dk. 81)), Alex Chamberlain (Demir Ege Tıknaz dk. 81), Milot Rashica, Cenk Tosun

Gaziantep FK: Florin Nita, Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, Nicolas Nkoulou, Papis Djilobodji, Morais, Furkan Soyalp, Max Gradel (Salem Mbakata dk. 89), Alexandru Maxim, Brayan Riascos (Lazar Markovic dk. 67), Denis Draguş (İlker Karakaş dk. 82)

Goller: Salih Uçan (dk. 63), Cenk Tosun (dk. 75) (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Hadziahmetovic (dk. 85) (Beşiktaş), Furkan Soyalp (dk. 90+3) (Gaziantep)

Sarı kartlar: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Denis Draguş, Nicolas Nkoulou, Max Gradel (Gaziantep FK)

Stat: Tüpraş Stadı

Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Candaş Elbil