Yaz transfer döneminin bitimine günler kala çalışmalarına devam eden Beşiktaş, fırsat transferi bekliyor. Siyah beyazlılar, transfer için şartlarını zorlamayı düşünmüyor.

Stoper ve kanat bölgelerini güçlendirmek isteyen yönetim, maddi yapısına uygun olursa takviye yapacak. Beşiktaş yönetiminin, stoper transferinde Kaan Ayhan için nabız yokladığı gelen haberler arasında.

Ancak henüz hem Sassoulo ile hem de milli futbolcu ile anlaşma zemini oluşmadı. Diğer yandan birçok isimle yolları ayıran Beşiktaş'ta, son olarak Kenan Karaman Schalke’ye transfer olmuştu.

Yönetim, oynayabileceği bir takım bulması halinde Montero’yu da kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Tyler Boyd ile de yolları ayırmak isteyen siyah beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri kabul edecek.