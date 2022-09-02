Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Santrfor bölgesinde Mauro Icardi için beklemeye geçen sarı kırmızılılar, stopere de takviye yapmayı planlıyor.

Yabancı tercihini hücumda kullanmayı planlayan yönetim, savunmaya ise Türk bir futbolcu alarak yerli rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Sarı kırmızılılar, bu bölge için rotasını yeniden milli futbolcu Kaan Ayhan'a çevirdi.

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu için Sassuolo kulübüne 4 milyon euroluk bonservis teklifi yaptı. Milli oyuncunun maaşı konusunda da görüşmeler devam ediyor.

Kaan Ayhan'ın yıllık 1,7 milyon euro ücret talep etti. Sarı kırmızılıların ise bu miktarı 1,5 milyon euro düzeyine çekmek istediği gelen haberler arasında.

Sassuolo formasıyla 47 maçta forma giyen Kaan Ayhan, 2 kez gol sevinci yaşadı. Milli futbolcuya, Türkiye'den başka takımların da ilgisi var.