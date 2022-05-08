Beşiktaş-Fenerbahçe maçı başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanıyor.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
6. dakikada Novak Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
Beşiktaş'ta Batshuayi 9. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. 31. dakikada Ghezzal Beşiktaş'ın golünü atarak skora denge sağladı. 1-1
Bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, taraftarları önünde galip gelmek için sahaya çıkacak.
Ligin 35. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş 14 galibiyet ve 12 beraberlikle 54 puan topladı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 3. sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 4 puan önünde 68 puanla giriyor.
Fenerbahçe, derbiyi kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de lig ikinciliğinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Derbi mücadelesini TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı, Welinton, Umut Meraş, Kenan Karaman, Josef, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal, Larin, Batshuayi.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Serdar Dursun.
Goller: Dk. 6 Novak (Fenerbahçe), Dk. 31 Ghezzal (Beşiktaş)
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