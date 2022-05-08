Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

6. dakikada Novak Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş'ta Batshuayi 9. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. 31. dakikada Ghezzal Beşiktaş'ın golünü atarak skora denge sağladı. 1-1

Bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, taraftarları önünde galip gelmek için sahaya çıkacak.

Ligin 35. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş 14 galibiyet ve 12 beraberlikle 54 puan topladı.

Ligde önemli bir çıkışa imza atan ve 11 maçlık yenilmezlik serisinde 31 puan toplayan Fenerbahçe, üst üste 7 maçını da kazanmayı bildi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 3. sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 4 puan önünde 68 puanla giriyor.

Fenerbahçe, derbiyi kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de lig ikinciliğinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Derbi mücadelesini TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı, Welinton, Umut Meraş, Kenan Karaman, Josef, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Serdar Dursun.

Goller: Dk. 6 Novak (Fenerbahçe), Dk. 31 Ghezzal (Beşiktaş)