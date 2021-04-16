Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden anma mesajını paylaştı.

"3 Aralık 1910 tarihinde Vodina'da dünyaya gelen, futbol şubemizin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey tarafından kulübümüze kazandırılan, on yedi yıl giydiği formamızla yirmi iki şampiyonluğumuzda pay sahibi olan, futbolu bıraktıktan sonra kulübümüzde üç dönem başkanlık görevinde bulunan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan, camiamızın sembol isimlerinden Baba Hakkı Yeten'i vefatının 32. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz."

Omuzlardan inmeyen futbol devi, Beşiktaşımızın efsanesi Baba Hakkı Yeten’i vefatının 32. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/D04uzQSKvq — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 16, 2021

Türkiye Futbol Federasyonu da Hakkı Yeten için paylaşımda bulundu.

"Türk futbolunun efsane isimlerinden, eski milli futbolcumuz, Baba lakaplı Hakkı Yeten’i vefatının 32.yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz."