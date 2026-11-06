Beşiktaş, Avrupa'da ilk yenilgisini yaşadı

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Junior Olaitan'ın 52. dakikadaki golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, Callum Osmand ve Camilo Duran'ın golleriyle geriye düşse de Orkun Kökçü'nün 86. dakikada attığı golle skoru eşitledi ancak 1 dakika sonrasında Duran skoru 3-2 yapan golü attı.

Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar bu sonuçla ilk mağlubiyetini aldı. 3 haftalık bölümü puansız geçen Celtic ise ilk galibiyetini Beşiktaş karşısında elde etti.

Deplasman kabusu devam ediyor

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı deplasman maçlarında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ın deplasman kabusu Avrupa'da da devam etti.

Ligde oynadığı 5 deplasmandan 1 kez galibiyetle dönebilen Beşiktaş, dış sahada 3 maçta rakiplerine yenilirken, 1 kez de berabere kaldı.

Deplasmandaki Kasımpaşa beraberliğinin ardından İskoçya'da Celtic'e konuk olan siyah-beyazlılar, rakibine yenilerek bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı.

Avrupa'da son 2 maçta bir puan

UEFA Avrupa Ligi'ne 2 galibiyetle başlayan Beşiktaş, son 2 maçında galibiyete hasret kaldı.

İlk hafta maçında Marsilya'yı 4-1 yenen Beşiktaş daha sonra Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yenerek üst üste 2 galibiyete imza attı. Crystal Palace'la İstanbul'da 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Celtic yenilgisinin ardından 4. haftayı 7 puanla noktaladı.

Olaitan gollerini sürdürdü

Beşiktaş'ı Celtic karşısında öne geçiren golü atan Junior Olaitan, siyah-beyazlı taraftarları hem üzdü hem sevindirdi.

Poku'nun 52. dakikada düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Olaitan, kaleci Sam Johnstone'un penaltıyı kurtarmasının ardından topu iyi takip ederek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Son maçlarda rakip fileleri havalandıran siyah-beyazlı oyuncu, Crystal Palace ve Başakşehir maçlarının ardından bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.

Osmand, Agbadou'nun hatasını affetmedi

Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou'nun yaptığı pas hatası golle sonuçlandı.

Siyah-beyazlı oyuncunun yanlış pasıyla başlayan Celtic atağında Callum Osmand ceza yayının üzerinden düzgün bir vuruşla 62. dakikada topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, 70. dakikada Agbadou'yu oyundan çıkararak yerine Tiago Djalo'yu aldı.

Orkun 21 gün sonra golle döndü

15 Ekim'de Hoffenheim ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında sakatlanan Orkun Kökçü, 21 günlük aranın ardından formasına kavuştu.

76. dakikada Salih Özcan'ın yerine oyuna giren Orkun Kökçü, 86. dakikada uzaktan attığı şık golle skoru 2-2'ye getirdi.

Ligde Trabzonspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında takımından ayrı kalan Orkun, Avrupa'da da Crystal Palace müsabakasında görev yapamadı. Beşiktaş bu süreçte Trabzonspor'a yenilirken Crystal Palace ve Kasımpaşa'yla berabere kaldı. Başakşehir karşılaşmasından ise galibiyetle ayrıldı.