Beşiktaş Avrupa'da Güneş'le kanatlanıyor

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde başarılı sonuçlara imza atıyor. Geçen sezon Ekim ayında siyah beyazlılardaki 2’nci dönemine başlayan deneyimli çalıştırıcı, ligde başarılı bir grafik çizdi.

Beşiktaş, 2022 - 2023 sezonunda Güneş yönetiminde çıktığı 25 lig maçını 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle tamamladı. Son 15 lig maçında kaybetmeyen siyah beyazlılar bu süreçte 12 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Siyah beyazlılar, sezon başındaki 3 hazırlık maçında da kaybetmedi. Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Tiran'ı iki karşılaşmada da mağlup etti ve yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı.

Siyah beyazlı ekip, Şenol Güneş ile Avrupa kupalarındaki başarılı grafiğini sürdürüyor.

Beşiktaş'ın Avrupa'daki son 20 galibiyetinin 19’unda deneyimli teknik adamın imzası var.

Şenol Güneş, kulüp tarihinde en fazla Avrupa zaferi yaşayan teknik direktör unvanını da koruyor.