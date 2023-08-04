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Spor
TRT SPOR/AA 04.08.2023 16:47

Galatasaray'ın UEFA listesine 3 yeni isim

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçı öncesi kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Yeni listede Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve Günay Güvenç de yer aldı.

Galatasaray'ın UEFA listesine 3 yeni isim
[Fotograf: TRT SPOR]

Sarı kırmızılılar, UEFA'ya gönderilen kadroda yeni transferlerden Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve Günay Güvenç'e yer verdi.

Yeni transfer Kerem Demirbay'ın yanı sıra Gaziantep FK'ya kiralanan Batuhan Şen ile Emre Kılınç, Olimpiu Morutan ve Yusuf Demir ise UEFA'ya bildirilmedi.

Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile oynanacak maça 24 saat kala 2 oyuncuyu daha listeye ekleyebilecek.

Sarı-kırmızılı takımın UEFA listesinde şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Cedric Bakambu.

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