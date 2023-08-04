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Spor
TRT SPOR 04.08.2023 15:55

Arsene Wenger'e büyük onur

Arsenal, efsane teknik direktörleri Arsene Wenger'in heykelini dikti. "Topçular"ı 22 yıl çalıştıran deneyimli futbol adamı, heykelini gördüğü zaman duygulandığını söyledi.

Arsene Wenger'e büyük onur

Arsene Wenger ile başarıdan başarıya koşan Arsenal, efsane teknik direktörü ölümsüzleştirdi. İngiliz ekibi, Wenger'in heykelini Emirates Stadı'na yerleştirdi.

Bu heykel, Arsenal'i 1996-2018 yılları arasında 22 yıl çalıştıran Wenger'i bir hayli duygulandırdı.

73 yaşındaki futbol adamı, heykeli gördüğü sırada yaşadığı duyguları kulübün sosyal medya hesabından paylaştı.

"Stadyuma adımımı attığımda çok duygulandım. Çünkü bu onur verici bir şey. Bu kulübün her zaman bir parçası olmak istiyorum. Sonsuza kadar da kulübün bir parçası olacağımı biliyorum. Bu yüzden çok mutluyum."

Wenger yönetiminde bin 231 resmi maça çıkan Arsenal, 17 kupayı müzesine götürdü.

Futboldan kopmayan Arsene Wenger, 2019'dan bu yana FIFA'da Gelişim Direktörü olarak görev alıyor.


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