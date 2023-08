Chelsea savunma oyuncusu Axel Disasi'yi transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, Disasi'nin bonservis bedeli konusunda Monaco ile anlaşma sağlandığı ve 25 yaşındaki stoperle de 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Chelsea, Fransa Milli Takımı'nda 4 maçta görev alan Disasi için Monaco'ya 45 milyon avro ödeyecek. Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Lesley Ugochukwu, Angelo ve Diego Moreira'nın ardından Disasi, İngiltere temsilcisinin yaz döneminde renklerine bağladığı 6. oyuncu oldu.

Monaco'da üç sezondur forma giyen Axel Disasi, 129 karşılaşmada 12 gole imza attı.

