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Spor
AA 04.08.2023 15:08

Genç halterciler Avrupa’da 57 madalya kazandı

Milli sporcular, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda 57 madalya kazandı.

Genç halterciler Avrupa’da 57 madalya kazandı
[Fotograf: AA]

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23 sporcuyla organizasyonda mücadele eden milli takım; 21 altın, 23 gümüş ve 13 bronz 57 madalya aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'ndan sonra gençlerde de büyük başarıya imza attıklarını vurguladı.

"Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz"

Ünlü, başarılı bir organizasyonu daha geride bıraktıklarını aktardı.

"Hemen hemen tüm kilolarda madalya kazandık. Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ülkemizi her zaman en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

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Halter Milli Sporcular Romanya
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